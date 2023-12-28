  • 23°C
香港時間 : 20231228日 (週四) 16:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旁觀者丨王敏奕自爆流足一公升眼淚　周柏豪讚角色好玩：拍完會好攰

娛樂 13:41 2023/12/28

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

王敏奕與周柏豪合演新劇《旁觀者》。

由《金宵大廈》系列的葉鎮輝（阿細）任監製的TVB新劇《旁觀者》，劇情講述天生是「高敏感族」的女警「阿魚」姚自如（王敏奕飾），接二連三捲入離奇死亡事件，隨著與拍檔丘浚祈（羅天宇飾）深入調查，阿魚驚揭某部分死者身份竟是其他死亡事件中的疑兇，且每次案發現場均會發現鼠尾草，似是有人暗地借「正義」之名大開殺戒。

另邊廂，阿魚查案期間偶遇Café老闆王覓希（周柏豪飾），由於同樣天性敏感及為人設想，二人火速墮入愛河，正當阿魚以為找到靈魂伴侶，隨著與覓希相處日子漸多、阿魚竟發現二人愈走愈遠，覓希更不如想像般簡單。

擅長以暗黑美學講故事的阿細，這次再以既唯美又出人意表的構圖、別具個人風格的鏡頭拍攝，以嶄新的非一般港劇手法帶出充滿反思空間的故事，之前在內地播出並曾吸獲以下正評：「細思極恐的劇」、「演員都好美好出色，審美超讚」、「導演拍攝手法我好喜歡」。

新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課

《旁觀者》

監製大讚敏奕

除了劇情反轉再反轉，《旁觀者》每個角色亦有其古怪之處，更曾被形容為「全員不正常」。以女主角阿魚為例，由於天生是「高敏感族」，阿魚對聲音及光線等變化均特別敏感，備受折磨的同時亦能異於常人地「還原」兇案現場。

後來阿魚意外發現朱古力及鹽檸水是幫助自己「逃避」及「投入」的靈藥，每次查案均會飲用大量鹽檸水更成了阿魚標誌，阿細亦大讚敏奕「飲水力」強，每次均乖乖飲畢所有水，對此敏奕笑言：「我自己本身都鍾意飲水，完全唔係問題， 哈哈。」

《旁觀者》

入行以來最難演角色

除吸入大量水份，敏奕為角色亦付出了不少淚水：「真係好多崩潰場面，我諗我流咗有一公升眼淚，係我拍劇咁耐以嚟最Emotional（情緒化）一次。」

她又坦言，《旁觀者》是其入行以來最難演及最怕演不好的角色：「首先呢個角色有特殊狀況—高敏症，同埋我真係好鍾意個劇本。我記得我一開始睇劇本係追住落去睇，好似睇到一本好鍾意嘅小說咁，劇本中講緊嘅人性、親情、愛情、現世中嘅冷漠都好令我感動。呢個角色困難嘅原因係因為佢長期活喺掙扎之中，戲劇最好睇嘅就係呢種掙扎。」

《旁觀者》

柏豪化身貼心暖男

至於Café老闆覓希不但精通食物學、植物學及科學等多個範疇，更是愛反思人性的哲學家，特別之處是擁有超越常人的創意及敏感度，為額外照顧顧客情緒，竟打造「無框格Rabbit Menu」，暖男及貼心度爆燈。

由於劇中角色關係複雜，敏奕與柏豪談及合作場口時，異口同聲表示既浪漫又虐心，柏豪更「覓希」上身長篇大論謂：「係一種好慘、好淒美嘅浪漫，總之乜都有啲，對立、矛盾同無能為力等等，喺情緒上係幾辛苦嘅，拍完會好攰，但演嘅時候就好好玩。」

《旁觀者》

丘浚祈「禁食」保瘦弱

而「老是常出現」的丘浚祈雖然表面看似任勞任怨、聽教聽話，但其實患有嚴重「強逼症」，原來外表生得謙厚軟弱的浚祈、讀書時曾被嚴重欺凌，導致其長大後不擅溝通。

為令角色更有說服力，天宇除刻意「禁食」保持瘦弱，並破天荒以「All Back」髮型上陣，他說：「我之前咁多年啲角色都一定有蔭，依家真係好唔舒服。」

最新影片推介：周秀娜專訪

TOPick柴犬追星
叠影狙擊丨周秀娜未因受傷抗拒動作戲　娜姐大方回應上圍「縮水」問題

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢
12:21 2023/11/24
新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢
新聞女王丨王敏奕不想成為阿佘的負累　坤哥入行多年首次拍爆破戲
14:24 2023/11/28
新聞女王丨王敏奕不想成為阿佘的負累　坤哥入行多年首次拍爆破戲
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
18:10 2023/12/04
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕演具傻勁熱血記者
15:04 2023/11/12
新聞女王丨網民期待阿佘李施嬅同場鬥戲　王敏奕演具傻勁熱血記者

你可能感興趣

新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢
12:21 2023/11/24
新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢
新聞女王丨王敏奕不想成為阿佘的負累　坤哥入行多年首次拍爆破戲
14:24 2023/11/28
新聞女王丨王敏奕不想成為阿佘的負累　坤哥入行多年首次拍爆破戲
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
18:10 2023/12/04
新聞女王｜Man姐佘詩曼感恩遇好劇本　阿佘大讚王敏奕做足功課
周柏豪 王敏奕 TVB 電視劇

最高瀏覽

英年早逝︱36歲知名財經媒體人羅琦　發燒僅4天突發重症肺炎亡　曾在港交所任職
英年早逝︱36歲知名財經媒體人羅琦　發燒僅4天突發重症肺炎亡　曾在港交所任職
老來得子｜妻中風聘20多歲外傭照顧　7旬翁利誘激戰致懷孕　不捨外傭回鄉欲以一奇招留母子
老來得子｜妻中風聘20多歲外傭照顧　7旬翁利誘激戰致懷孕　不捨外傭回鄉欲以一奇招留母子