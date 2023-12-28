職場文化丨工作佔據了大部分人生時間 10個要辭職轉工的理由

▲ 《開心速遞》劇照。

社交媒體彈出一個廣告，目標群眾應是針對在工作面對壓力的職場人。它這樣提議職場人：「當你工作不開心時……嘗試每天練習寫下工作感恩日記。」看了不禁失笑，一個人工作到非常不開心時，根本是無法逼自己對工作、上司、同事或下屬懷有感恩之心。

工作佔據了大部分的人生時間，非常影響我們的生理和心理健康。工作不開心，最常見的影響是失眠、焦慮、抑鬱和免疫力下降（繼而生病次數增加）。根據Gallup在去年發表的State of the Global Workplace，六成職場人表示不能投入工作、五成人說每日感到工作時有壓力、四成人有擔憂不快之感，還有一成八表示返工令他們生氣。

現實地去看，職場是個有得亦有失的場景，只要自覺有合理的平衡，那就有繼續做下去的理由；倘若失衡，那就要好好為自己再規劃事業去向。

商業雜誌《福布斯》有篇文章提出十個顯示這份工不適合你的迹象：一、你對每朝返工已失去熱情和興奮；二、每朝起身返工對你來說是一項非常悲慘之事；三、你任職的機構正在萎縮；四、你由心地討厭與你共事的人、包括上司；五、你長期感到工作不快樂和充滿壓力；六、壓力已影響到你的健康；七、你與機構文化格格不入，又或你已不信任這個機構；八、你的工作表現下降，但與能力無關；九、工作負荷增加，薪金沒變；十、自覺已長期失去work-life balance。

有以上這些迹象，是時候承認這份工作不是自己的good-fit，但在開拓另一機會時，也得把手頭的工作責任做好，免在未有實質條件離開前，先被人炒魷。據World Happiness Report，一個人失業，會在本身不快樂的情緒之上，健康和情緒再跌兩成。

牛津大學經濟學教授指出，一個人經歷長期失業，對人生的滿意度是永久性低企的。無謂令自己去到這個地步，工作極度不開心，要積極謀求出路和擴展人脈，但未離開前，要堅持專業工作，這不是為別人，而是為自己。