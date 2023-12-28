【擬炸法院】涉串謀策劃炸法院主腦囚6年　另兩男女生囚2年半及6年

▲ 涉串謀策劃炸法院主腦囚6年，另兩男女生囚2年半及6年。（資料圖片）

組織「光城者」涉策劃在法院及港鐵等地放置炸彈，6名涉案中學生早前分別承認串謀恐怖活動及串謀導致爆炸罪，其中4人已判刑。餘下主腦及中六女生今（28日）於高等法院被判囚6年及2年半，另案其中1名大學男生今承認串謀導致爆炸罪，被判囚6年。

案中主腦為中三男學生何裕泓（19歲），早前承認1項串謀恐怖活動罪；中六女學生郭文希（21歲），則承認交替的串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪；另兩案被告分別陳凱量（25歲）及張昊揚（23 歲，學生），各被控1項串謀恐怖活動罪及交替控罪。張今承認交替控罪，陳則押後至下午再處理。



何承認1項串謀恐怖活動罪，控罪指他於2021年4月1日至7月5日期間，在香港與陳凱量、郭文希、何裕泓、歐文、陳綽軒、羅啓穎、蘇穎貞及其他人串謀，為脅迫中央人民政府或香港政府，或威嚇公眾以圖實現政治主張、組織、策劃、實施、參與實施或者威脅實施意圖造成嚴重社會危害的恐怖活動，即爆炸、縱火、破壞交通工具或交通設施、或以其他危險方法嚴重危害公眾健康或安全。



交替控罪即串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸罪，則指兩人於同上日子在香港，非法及惡意一同串謀和與陳凱量、郭文希及其他人串謀藉爆炸品導致爆炸，而該等爆炸的性質相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害。



早前已認罪的3男1女生已被判刑，其中負責租房間、準備製作炸藥及實地勘察的21歲男生歐文被判監5年8個月，其餘3男女生均被判入教導所。



據早前各被告同意案情指，何為事件主腦，提出於法院等政府大樓放置炸彈的計劃，並招募其他人參與。 何曾向其化學老師查詢如何製作TATP炸藥，隨後與歐租用一酒店房間，以作規劃和準備製作炸藥等。



蘇同意購買炸藥原材料；羅同意以500元酬勞運送炸彈，羅、何及陳曾分別於屯門法院及觀塘法院視察，何指「做大事一定會有人犧牲，污糟嘢總要有人做」。屬光城者成員的郭則與何討論如何使用TATP，並介紹另1人予何，對方表示可以提供資金及幫助招攬人手執行計劃。

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記者：林育慧