【打擊罪案】海關首破5億元跨境鑽石貿易洗黑錢案　犯罪份子涉人造鑽誇大百倍貨值

▲ 海關首破跨境5億元鑽石貿易洗黑錢案，犯罪份子涉人造鑽誇大百倍貨值。(黃傑偉攝)

香港海關於12月19至21展開「破鑽者」反洗黑錢行動，成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，首次發現以鑽石貿易清洗黑錢，涉款達5億港元。行動中拘捕4名男子，年齡介乎30至56歲，包括3名非華裔男子及一名本地男子。

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海關財富調查科監督楊郁文指，案中跨國集團以頻繁貿易，誇大貿易價值將黑錢匯到港。海關首次破獲以寶石貿易形式犯案，於年初海關針對一個與印度跨境不法集團貿易活動與印度海關交流情報，集團在香港與印度開立多間鑽石貿易公司，由香港以低價人造鑽石出境至印度，將人造鑽石價值以高價報關，收貨後印度貿易公司順理成章以高價將於當地不法得益滙至香港，人造鑽石與天然鑽石只有專家能分辨，但價值差距極大，人造鑽石只有天然鑽石1%價值，如果犯罪集團虛報100萬元鑽石交易，便可匯出99萬元犯罪得益。

不法集團以該方式將5億元黑錢匯至香港，海關經多月調查後展開行動，突擊全港多個處所拘捕犯罪集團包括主腦、骨幹及基層成員，包括3名非華裔人士及一名本地男士，年齡介乎30至56歲。而印度執法機關方面，亦拘捕當地4名集團成員，相信已成功瓦解一個跨境洗黑錢集團。

海關財富調查第二組指揮官陳經緯指，涉案3名非華裔人士，報稱公司董事及經理，持有本地身份證長居本港，被捕本地男子報稱辦公室助理。被捕人由2011年初開設的貿易公司，有130次輸出天然鑽石到印度記錄，鑽石由200至500卡，報價由200至500萬不等，總貨值5億港元。印度海關發現，報稱天然鑽石實為低價人造鑽石，只有天然鑽石1%價值，總課值只有500萬元，犯罪集團就以低價高布手法企圖蒙混過關。企圖將不法得益匯至香港處理，為以正常貿易掩飾的國際洗黑錢方式。

由於涉及跨國集團所以難以偵查，由於鑽石易於運送，體積少價值大並只有專家能分辨，不法集團看準鑽石特性以此為洗黑錢工具。被捕人士中，2名菲亞華裔人士相信為主腦及骨幹成員，餘下一名為基層成員，而被捕本地人為集團開設多間空殼公司，於2018年起以多個戶口收取大量由印度匯入款項。而戶口亦相互有往來及過渡性交易以製造假象掩飾。

海關財富調查第二組高級調查主任吳心怡指，海關認為時機成熟，出動40名關員突擊搜查4個犯罪集團住所及4間位於尖沙咀辦公室，行動中關員檢獲大量人造鑽石，少量天然鑽石，折合100萬港元外幣、手提電話、電腦、支票簿銀行卡及交易紀錄。4名被捕人現正保釋侯查，關員仍調查資金流向，不排除會有更多人被捕。海關並凍結包括主腦及其他成員銀行戶口價值570萬元。其中一名集團主腦發現有一個商業物業，海關將諮詢律政司意見，要求充公該主腦物業及戶口約值820萬元。而檢獲鑽石將要求專家作鑑定。

海關指，將持續與海外執法機關緊密聯繫，打擊洗黑錢活動維持本港金融地位。並重申洗黑錢屬嚴重罪行，一經定罪可被判監禁14年及罰款500萬元，犯罪得益亦會被充公。

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記者：黃傑偉