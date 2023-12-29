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婆媳關係︱老爺讚新抱煮飯好吃卻被呷醋　奶奶贈一巴掌 網民：要報警告她

家事百科 16:35 2023/12/29

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台灣有人妻訴苦指因被老爺讚煮飯好吃，卻被奶奶大打一巴掌。（愛回家劇照）

婆媳糾紛從來都是最難解決的事。台灣一名人妻網上發文訴苦，指為老爺奶奶準備午餐後，老爺大讚她的手勢非凡，豈料奶奶聽後醋意大發，一怒之下竟向媳婦大打一巴掌，丈夫亦為她出頭，並打算搬家避開兩老。帖子令不少網民氣憤，認為要報警驗傷，向奶奶發告票作為懲戒。

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該名人妻日前在台灣fb專頁「毒姑九賤婆媳討論區」發文稱，有天為老爺奶奶煮午餐，「我煮好要離開的時候，家婆叫住我，然後賞我重重的一巴掌。我愣了一下，問家婆原因，原來是家翁說了一句媳婦煮的飯菜真好吃，就是這句話惹怒了家婆」。她說，當天返回自己的家後，丈夫看到她臉上有紅印和哭得紅腫的眼睛，問了原因後就衝到父母家理論，事後並向她道歉，自責沒有保護妻子。

人妻指，雖然神隊友站在她的一方，但她被打的一刻是十分憤怒，「我不能還手、不能頂嘴，因為會害我父母被罵，我父母可沒教我對長輩動手，所以我忍」。她說，她的父母得悉事件後，生氣得立即跑到對方的家，母親更心痛她被打，忍不住還了親家奶奶兩巴掌。她透露，「老公也很心疼我，叫我以後別再去公婆家，也正在找離公婆家遠一點，離娘家進一點的房子」。

帖子發布後，隨時引起網民近900個留言，當中不少是替人妻不值，「婆婆的腦袋有問題了！需要去就醫了」、「你家婆是神經病嗎」、「為什麼不能回嘴？罵回去啊！」，有人認為，「動手這個我不可能吞下去的！人可以善良，但是不可以無限上綱」、「即使她是婆婆是長輩，也要尊重別人，不是仗著自己長輩位階就這樣隨便動手！」，更提醒人妻「永遠不要回去婆家」、「應該報警驗傷提告」。

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責任編輯︰王明芳

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