鼻敏感丨天氣冷小兒鼻敏感狂打噴嚏　7個穴位按摩+4款湯水茶療紓緩不適

▲ 中醫推介7個穴位按摩及4款湯水茶療紓緩鼻敏感。（iStock圖片）

冬季天氣乾燥，容易誘發鼻敏感，若家長發現子女經常打噴嚏，如何分辨是鼻敏感還是感冒？註冊中醫師馬琦傑曾於Facebook專頁拆解兩者的區別，並推介4款湯水茶療，以及7個穴位按摩通鼻。

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馬醫師指出，鼻敏感一般以連續打噴嚏、流清稀鼻水、鼻塞、鼻癢為主要特徵。若無夾帶咽痛、頭痛、咳嗽、精神疲倦或肌肉酸痛等症狀，可初步判斷為鼻敏感。反之，則有可能是感冒，需求醫作進一步診斷。

患者常使用噴藥進鼻腔或服用抗敏藥來紓解症狀，不過，停止噴藥或停吃抗敏藥後，流鼻水、打噴嚏、鼻塞等症狀又出現，久而久之，大家都會認為鼻敏感是很難治愈。中醫認為，治鼻敏感病本在脾、病標在肺，所以要改善鼻敏感症狀可從健脾益肺入手。

鼻敏感，現今中醫稱之為「鼻鼽」。《素問·脈解篇》，其曰：「頭痛、鼻鼽、腹腫者，陽明並於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛、鼻鼽、腹腫也。」

後世醫家對本病的論述也較多，如金代《劉河間醫學六書》中說：「鼽者，鼻出清涕也。」對鼻鼽的病因，明代《證治要訣》說：「清涕者，腦冷肺寒所致。」

鼻敏感的三大證型

中醫在辨證論治指導下，採用方藥達致溫肺固表之功效，強化「肺氣」，令津液受攝，不再胡亂流出鼻竅，就是從體質方面治療鼻敏感。

1. 肺氣虛弱 風寒襲肺

宜用祛散風寒，補氣益肺之藥。

2. 脾氣虛弱 水濕泛鼻

宜用健脾益氣、升清化濕之藥。

3. 脾腎陽虛 鼻失溫煦

宜用補腎納氣、溫照腎陽之藥。

按摩舒緩

按印堂、迎香、風池、肺俞、脾俞、腎俞、足三里等，按摩印堂穴、上迎香穴及迎香穴，進行持續上下推按的動作，每次維持約5至6秒，可加速鼻附近的氣血運行，有通鼻塞之用。其他穴位每次用指腹揉按3分鐘。

除印堂、迎香外，其他穴位亦可用艾炙療法。

食療湯水推介

1.淮山扁豆湯 （健脾）

材料：淮山、炒扁豆、茯苓、熟薏米各10克、炙甘草3克、蜜棗一枚、生薑2片

做法：以清水四碗煲至兩碗，早晚飲用。

2. 蟲草花合桃湯 （補腎）

材料：蟲草花25克、淮山20克、合桃20克、無花果6枚、南北杏12克、瘦肉6兩

做法：將瘦肉洗淨，再將所有材料先浸20分鐘，以6 碗水煲剩2碗。

3. 黃耆防風湯 （益肺）

材料：炙黃耆15克、炒白朮12克、防風12克、生薑2片、大枣3枚

做法：所有材料先浸20分鐘，以5碗水煲剩2碗。

鼻敏感茶飲推介

以鼻癢、打噴嚏多為主，可用防風、陳皮、炙黃耆、炒白朮、生薑、大棗等。

以鼻塞、鼻水清稀多、大便軟泥狀為主，可用木香、砂仁、陳皮、太子參、炒白朮、茯苓、炙甘草、白芷、生薑、大棗等。

天灸療法

「天灸療法」是根據中醫學「天人合一」及「冬病夏治」的理論，在特定日子裏（三伏天/三九天），使用特製中藥敷貼於特定的穴位上。

三天敷貼在適當穴位或患處，有行氣活血、加強人體抗寒及抗病能力，改善及治療體虛、易感冒、哮喘、鼻敏感及慢性支氣管炎等慢性病患者的病情。不過，天灸不適合兩歲以下幼兒使用。

文章獲「中醫爸b - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯：王明芳