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【大灣區合作】李家超：會帶領社會把握前海和橫琴發展新機遇　積極貢獻區域協調發展

政治 15:13 2023/12/28

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

李家超今日在第十三屆「央視財經論壇•香港」致辭。(政府新聞處圖片)

中央剛在上周公布《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》和《橫琴粵澳深度合作區總體發展規劃》，行政長官李家超今日表示，特區政府熱烈歡迎，兩個方案同樣強調發展科技創新服務，推動科技合作，特區政府會帶領社會把握前海和橫琴發展的新機遇，積極貢獻區域協調發展。

童學園
校長專訪︱保良局唐乃勤初中書院創科教育先驅　推大學級數生物科技研究海綿

李家超今日在第十三屆「央視財經論壇•香港」致辭指，香港在「一國兩制」下，擁有「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，法治傳統源遠流長，營商環境世界一流，資金、資訊自由流通，匯聚全球專業人才。他稱，港府會善用香港作為國際城市的地位和市場化、法治化、人才化的優勢，為香港大力發展新機遇。

至於跨境數據，李家超表示，今年六月底，特區政府與國家網信辦簽署了合作備忘錄，並在約兩周前共同發布便利措施和「先行先試」安排，簡化大灣區內地城市的個人信息，跨境流動到香港的安排。他指，相關安排是具有標誌性意義的政策突破，推動內地數據在大灣區內安全有序流通，促進大灣區數字經濟和科研發展，有助香港積極融入國家發展大局，助力香港建設成為「國際數據港」。 

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責任編輯：區綽彥

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