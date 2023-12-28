【前海規劃】陳國基：規劃意義重大 香港將助前海企業擴展海外市場
中央最近發布《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，提出開發建設合作區，在北京出席粵港澳大灣區建設情況記者會的政務司司長陳國基指，有關規劃是支持香港經濟社會發展，提升粵港澳合作水平，構建對外開放性格局的重要舉措，意義非常重大。
陳國基提到，香港正全力建設北部都會區，深度對接大灣區規劃，其中位於洪水橋一帶的物流樞紐，靠近前海合作區，將來更有深港西部鐵路的連接優勢，香港將與前海在金融、物流專業服務等領域，促進高端的經濟合作，發展現代服務業，推動更多前海企業通過香港擴展海外市場。
陳國基表示，香港會繼續發揮作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐的優勢，協助前海加速推動機制對接及現代服務業發展。
郭蘭峰：規劃過程充分聽取香港意見
國家發改委黨組成員郭蘭峰說，有關計劃對打造一流營商環境作出部署，相關文件為支持香港和澳門保持長期繁榮穩定，更好融入國家發展大局。其中《前海規劃》突出深港合作、服務香港，圍繞服務香港制定政策，全力支持香港鞏固提升競爭優勢。
郭蘭峰又指，在編訂涉及前海規劃文件的過程中，充分聽取香港各方意見，規劃內容上則設計一些指標，如港資企業數、香港居民就業數、在港澳提供跨境服務政務服務事項等，以有關指標作為為引導前海合作區建設。
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記者：戴朗希