【前海規劃】陳國基：規劃意義重大　香港將助前海企業擴展海外市場

▲ 政務司司長陳國基在北京出席由國務院新聞辦公室舉辦的新聞發布會。（政府新聞網圖片）

中央最近發布《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》，提出開發建設合作區，在北京出席粵港澳大灣區建設情況記者會的政務司司長陳國基指，有關規劃是支持香港經濟社會發展，提升粵港澳合作水平，構建對外開放性格局的重要舉措，意義非常重大。

陳國基提到，香港正全力建設北部都會區，深度對接大灣區規劃，其中位於洪水橋一帶的物流樞紐，靠近前海合作區，將來更有深港西部鐵路的連接優勢，香港將與前海在金融、物流專業服務等領域，促進高端的經濟合作，發展現代服務業，推動更多前海企業通過香港擴展海外市場。

陳國基表示，香港會繼續發揮作為國際金融、航運、貿易中心及國際航空樞紐的優勢，協助前海加速推動機制對接及現代服務業發展。

郭蘭峰：規劃過程充分聽取香港意見

國家發改委黨組成員郭蘭峰說，有關計劃對打造一流營商環境作出部署，相關文件為支持香港和澳門保持長期繁榮穩定，更好融入國家發展大局。其中《前海規劃》突出深港合作、服務香港，圍繞服務香港制定政策，全力支持香港鞏固提升競爭優勢。

郭蘭峰又指，在編訂涉及前海規劃文件的過程中，充分聽取香港各方意見，規劃內容上則設計一些指標，如港資企業數、香港居民就業數、在港澳提供跨境服務政務服務事項等，以有關指標作為為引導前海合作區建設。

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記者：戴朗希