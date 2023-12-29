英勇救人｜29歲消防員勇闖火場　救出4人後不幸殉職　舊照笑容燦爛同袍悲慟：任務結束

▲ 29歲消防員勇闖火場，救出4人後不幸殉職，舊照笑容燦爛同袍悲慟：任務結束。

台灣新竹縣湖口鄉安宅四街一棟住宅日前發生火警，消防局獲報立即派消防人員趕抵現場。惟一名29歲的消防人員在救援途中，受困於樓梯間，最終吸入濃煙不幸殉職。許多同仁及好友感到不捨，紛紛在他Facebook個人專頁哀悼：「辛苦了，任務結束，好走！」

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綜合台媒報道，新竹縣消防局昨日（28日）清晨7時33分接報，安宅四街一棟3層高的住宅發生火警，隨即派消防人員前往現場搶救。消防人員抵達現場後，發現該處為外籍勞工宿舍，其中2樓的雜物間因不明原因起火，遂佈水線進行救援。

29歲的新工消防分隊長游尚樺，在救援中英勇救出4名受困民眾。未料，他卻遭到濃煙嗆暈，受困於2樓樓梯間，被同事發現時已無生命跡象，惟氧氣瓶內仍有殘存氣體，詳細發生原因需深入調查。雖然游尚樺被救出後馬上送往醫院搶救，但可惜仍因傷勢過重宣告不治。

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據了解，畢業於中央警察大學81期的游尚樺今年29歲，最早在新北市竹圍分隊擔任分隊長一職，後來2022年轉至新竹縣服務，同年9月21日接任新工分隊長一職。

游尚樺英勇殉職的消息曝光後，令許多同仁及好友不捨，紛紛在他的Facebook個人專頁哀悼：「辛苦了，任務結束，好走！再約！」、「任務結束，一路好走！」

亦有好友留言指，游尚樺是個貼心的人，在今年7月台北港演習時，他怕分隊的同事太累，自己放棄假期去演習，悲痛表示：「怎麼這麼用心貼心的你就這樣離去了！」、「他還欠我一頓飯，我寧願跟他吃飯，也不要今天這樣的事實。」

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