【大腸癌篩查】1948-1974年本港居民　明年一月一日起符合資格參加大腸癌篩查計劃

▲ 大腸癌篩查計劃2016年推行至今。(資料圖片)

衞生署今日（28日）宣布，1948至1974年出生的香港居民，由明年一月一日起，符合資格參加大腸癌篩查計劃。



大腸癌篩查計劃資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查，預防大腸癌。符合資格市民的出生年份每年年初更新。



參加計劃的人士應約見已參與計劃的基層醫療醫生，並由該醫生安排大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，參加者會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查。如結果呈陰性，則建議參加者兩年後再接受篩查。



署方表示，自計劃於2016年推行以來，約42,0000名合資格人士參與計劃。截至今年11月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出可分析結果的參加者中，累計有約62 900人（16.2%）得出陽性結果。而接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約32 500（60.8%）確診大腸腺瘤，約2 900人（5.4%）確診大腸癌。



經篩查計劃確診大腸癌的約2 900宗個案中，1 900宗已進行初步分析，結果顯示該些個案約57%屬於治癒率較高的早期個案。



衞生署發言人重申，相關篩查可及早識別未出現病徵的大腸癌患者或高危人士，讓他們能夠及早接受治療，大大提高治癒率，而在大腸鏡檢查過程中切除大腸腺瘤，可避免演變成癌症。

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責任編輯：陳展棋

