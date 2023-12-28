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【高才通】合資格大學綜合名單年度更新　增4間大學包括湖南長沙中南大學

政治 15:51 2023/12/28

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政府今日（28日）公布「高端人才通行證計劃」經年度更新的合資格大學綜合名單。（資料圖片）

政府今日（28日）公布「高端人才通行證計劃」經年度更新的合資格大學綜合名單，涵蓋185間合資格大學／院校，並將於2024年1月1日生效。名單新增4間大學，包括湖南長沙中南大學（Central South University）、倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）、澳洲的悉尼科技大學（University of Technology Sydney）和巴西的聖保羅大學（University of São Paulo），是首次有巴西的大學上榜。

「高端人才通行證計劃」經年度更新的合資格大學綜合名單中，亦刪除3間院校，包括德國的哥廷根大學（University of Goettingen）、荷蘭的燕豪芬科技大學（Eindhoven University of Technology）和美國的妙佑醫療國際艾利克斯醫學院（Mayo Clinic Alix School of Medicine）。

政府表示，高才通計劃去年推出時，綜合名單涵蓋四個世界大學排行榜（即泰晤士高等教育世界大學排名、Quacquarelli Symonds（QS）世界大學排名、美國新聞與世界報道全球最佳大學排名及上海交通大學世界大學學術排名）截至二○二二年底過去五年所列的百強大學／院校。今次綜合名單的更新反映有關世界大學排行榜於2023年的變動。

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責任編輯：區綽彥

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