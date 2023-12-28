辭職信︱年尾跟《新聞女王》飛爺寫辭職信　3大貼士寫出得體辭職信

▲ 飛爺教你寫辭職信！

【辭職信/辭職信範本/辭職信參考】魚唔過塘唔肥，又到年尾又到辭職高峰期，正所謂山水有相逢，一封寫得大方得體辭職信絕對可以令人留下良好的「最後印象」。近日大熱TVB台慶劇《新聞女王》中的飛爺（鄧智堅 飾）就教你如何寫一封專業又得體的辭職信。而職場專家更傳授寫辭職3大貼士，供大家參考。

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《新聞女王》中的「飛爺」今次就教大家如何寫一封專業又得體辭職信，先來看看他的辭職信範本！

本人正式向大家通知我辭去SNK的新聞總監一職。按照合約的一個月通知期，我的最後工作日是2023年5月16日。 我衷心感謝公司給予這個機會，讓我在過去的多年裡在這個職位上效力。 在這裡我得到了很多經驗，與同事們的合作亦很愉快。在這裡學到的很多東西對我整個職業生涯都會有所裨益。 回顧以往，在這裡渡過的時光是我一生寶貴的記憶。 在接下來的一個月的過渡期，我將盡我所能做好工作交接，將我的職責及項目移交給新來的總監。 希望大家能全力協助新總監，一起製作更高質素的新聞節目。

職場專家教路

有職場專家指出，打工仔要離職還是需要跟從一般的規範呈交辭職信，一般的公司可能不太接受太有創意的辭職原因。

專家又提醒，無論基於甚麼理由辭職，切記不要批評公司或公司的團隊。撰寫辭職信的時候，最重要符合三個要點：簡潔，精煉，突出重點。辭職信的語境也必須正面，「如果你已經決定要往前走了，那你也沒有必要對前任僱主或工作多作批評了。」

▲ 呢封信得體又大方。

辭職信內容包括：

1. 表明個人辭職的意願，並把離職日期寫清楚，這是最專業的方式。查看合同確認需要提前多少天告知你的上司或人事部。

2. 你可以陳述個人離職的原因（比如你打算繼續進修，你想找點時間休息一下），不過很多情況下把辭職的原因詳細交代也是不必的。如果你確實打算說明辭職原因，請保持積極正面的，專注於你的下一步目標，而不是你不喜歡當前工作的原因。

3. 若你並非完全抽不出時間來，那麼你可以表示願意在離職後提供過渡期的幫助。

4. 如果你想要得到上級的一封推薦信，可以在辭職信裡提出你的請求。

5. 感謝上級為你提供的工作機會。如果你確實有特別的工作經驗，你可以稍微深入描述自己對這份工作的好感（同事的友好，​​完成的任務等），但這並非必須。

6. 盡量使用友好但不失正​​式的語氣結束信件，比如「衷心感謝」或「感謝您」。

7. 在印刷版簽名後以個人的手寫簽名結束本封信件。

▲ 鄧智堅與余詩曼在劇集《新聞女王》合作。IG圖片

辭職信撰寫小貼士

1.保持辭職信簡潔明了，因為你不必用多頁贅述你的新工作或你不喜歡當前職位的原因。

2.大多數的辭職信篇幅都不會多於一張打印紙的篇幅。

3.盡可能使用經典默認的字體，比如Times New Roman， Arial， Calibri。字體的大小一般在10-12之間。

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責任編輯:王明芳