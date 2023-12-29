TOPick診症室｜婦女產後易失禁嚴重可致尿道炎　醫生拆解尿滲成因+改善方法

▲ 婦產科專科醫生鍾汶欣拆解產後尿滲的成因及改善方法。

不少產後媽媽都受尿滲問題困擾，卻因為怕尷尬羞於求醫。中大醫院婦產科專科醫生鍾汶欣接受TOPick訪問時指出，尿失禁有機會引起尿道炎等併發症，影響生理及心理健康，嚴重甚至須接受手術，提醒患者切勿諱疾忌醫。

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產後女性是高危一族

女性的骨盆底肌肉承托著尿道、陰道及直腸，當骨盆底肌肉受損，有機會導致尿滲、器官下垂的問題。年長、體重過胖、長期便秘和咳嗽、吸煙，以及多次分娩等因素都會增加尿滲的風險。

當中，產後婦女是尿滲的高危一族。鍾醫生解釋，女性懷孕時體重會增加，加上嬰兒日漸長大，頭部會朝下，都會為骨盆底肌肉增加壓力；另外懷孕期間，女性體內會釋出「鬆弛素」荷爾蒙，令筋腱、肌肉變得鬆弛， 容易出現尿失禁問題；生產時如使用產鉗或吸盤助產，亦會增加肌肉受損的情況，提升尿滲的機會。

尿滲困擾生理心理

鍾醫生表示，尿滲會為女性帶來生理及心理影響。生理方面，患者的私處皮膚長期處於潮濕的狀態，有機會形成濕疹、尿道炎的問題，如尿道多次發炎，或會影響腎功能，一旦出現急性腎炎，甚至有可能威脅生命。亦有部分患者會刻意減少飲水量，導致小便濃度提高，結果適得其反，引起膀胱炎、腎石等問題。

另外，患者咳嗽、大笑、走路等動作都有機會引致漏尿的情況，影響日常生活及社交，造成心理壓力，嚴重恐導致抑鬱症等情緒問題。亦有不少患者面對尿滲問題時，或因尷尬難以啟齒，導致延誤求醫，令情況惡化。

尿滲治療及改善方法

鍾醫生指出，如果尿滲情況屬輕微，通常會建議患者多做凱格爾運動（Kegel Exercise），動作類似忍大小便，收縮肛門、陰道和尿道的肌肉，維持10秒後放鬆，每日至少做30下，有效強化骨盆底肌肉，改善尿滲。

她又提醒，患者應改善肥胖、吸煙等高危因素，並盡早醫治咳嗽、便秘等問題；患者亦應保持適當的飲水習慣，每日喝6至8杯水，並在睡前2小時避免飲水；如有使用護墊的習慣，應該勤於更換，以減低濕疹或尿道炎風險。

如尿滲情況屬中度至嚴重，對患者的日常生活已構成重大影響，便有需要接受手術，手術會透過微創的方式，於尿道下方置入一條人工吊帶，以承托肌肉，支撐尿道，以改善尿滲情況。

▲ 中大醫院婦產科專科醫生鍾汶欣。（曾嘉文攝）

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記者：沈佩珊