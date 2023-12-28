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營養學家嚴選安全優質魚油Omega 3有助保持心血管健康

特約 19:00 2023/12/28

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

近年，大眾愈來愈注重健康「養生」，不少人都會透過營養補充品來提升身體的健康狀況，魚油是其中一款最受歡迎的營養補充品。但因為都市人的生活陋習或不良習慣，令受心血管困擾的人有年輕化趨勢。這次我們邀請到營養學家Mandy Wong為大家解說心血管健康困擾的原因，以及教大家嚴選安全優質魚油Omega 3，幫助大家「穩」到心血管健康！

想知心血管健康？即做10秒自測！

除了以上陋習外，營養學家Mandy Wong更補充：「由於都市人經常外出用餐，缺乏蔬果，導致飲食不均衡，加上工作壓力大，都很容易增加患心血管問題的風險。因此，首要必須改善以上不健康生活習慣，才能治本。」

營養學家教您嚴選安全優質魚油  多攝取Omega 3有助維持心血管健康

Mandy提到，亦有很多人會詢問選擇甚麼保健品來補充營養，以維持心血管健康為例，魚油是其中一個不錯的選擇。魚油的主要有效成分Omega-3脂肪酸是一種多元不飽和脂肪酸，人體是無法自行製造，因此必須靠額外食物及補充劑幫助攝取。Omega-3脂肪酸主要成分包括DHA（二十二碳六烯酸）、EPA（二十碳五烯酸），當中DHA是構成大腦、視網膜和中樞神經系統的主要成分，能改善腦部和眼睛的健康，而EPA具抗凝血的作用，能保持血管彈性，維持血管暢通的情況。

但市面上魚油產品琳瑯滿目，加上因為海洋污染問題，大家更加關注魚油的安全及品質。

營養學家Mandy Wong表示應以魚油來源、品質、安全認證含量三大準則來挑選安全及優質的魚油產品。

揀魚油三大準則：魚油來源、品質、安全認證

美國心臟協會建議國民每星期吃2次約3.5安士的深海魚*，如三文魚及吞拿魚，以獲取足夠Omega-3。很多人為了方便而選擇魚油產品以攝取Omega-3，Mandy提醒，在選擇魚油產品時，要注意三大事項。

第一，首要看魚油的來源，Mandy表示：「坊間的魚油產品五花八門，在選擇時應揀選提取自深海小型魚的魚油，因為大型魚於食物鏈最頂端，體內可能積累污染物如重金屬，而且濃度非常高。」

第二，是萃取技術，會影響魚油的品質，Mandy解釋，優良的萃取程序，能將魚隻體內的雜質、不純物、有害物質去除，以提高其質量、含量和純度，確保魚油品質。

第三，Mandy提到，最近受核廢水排放的消息影響，人們在購買時都會擔心魚油的品質。建議在選購時，揀選有驗證、受監管，以及可追溯來源的產品，例如獲世界權威IFOS五星認證的魚油，他們會以Omega-3含量、重金屬含量、純淨度、氧化穩定性／新鮮度等4項標準作測試，通過4項測試則能再多獲一星，達到五星評級，安全性及品質均有保證。

最後和大家分享購買小貼士，選購時除了要留意Omega-3含量外，更要看清楚當中的DHA及EPA含量。同時，並不是含量愈高愈好，一般200mg-4,000mg Omega-3都是有效的劑量，而平日攝取約500mg的Omega-3已可作平日保健之用，有助維持心血管健康。如果想有助促進心血管健康，可考慮攝取約1,000mg的高含量Omega3，不過最好在服用前先詢問醫生意見。

楓之寶深海高濃度奧米加3達到三大品質要求，護心同時食得安心。

全新楓之寶魚油符合三大標準 護心同時食得安心

在眾多魚油產品當中，Mandy提及，全新「楓之寶深海高濃度奧米加3」就達到以上提到的三大品質要求。

1. 優質魚油來源︰魚油源自於漁業和水產養殖組織（FAO — Fishing and Aquaculture Organization）所制定的地理區域（太平洋中東部、太平洋東南部、地中海和黑海和印度洋西部），4個海域均遠離污染海域。同時，魚油取自深海小型魚類，MEG-3®魚油，安全潔淨無污染，當中魚類亦為可持續海鮮，不會因為大量捕獲而絕種，確保來源安全及符合環保。

2. 優良萃取技術︰魚油經10重精煉萃取，超過200項品質測試，提煉出最高級別優質深海魚油，無魚腥味。

3. 獲得國際權威IFOS五星認證︰MEG-3®魚油通過了Omega 3含量測試、重金屬檢測、純淨度、氧化穩定性及新鮮度測試。同時符合加拿大、歐盟及香港的安全檢測標準。

屈臣氏門市、屈臣氏電子商店及楓之寶網店有售
楓之寶「深海高濃度奧米加3」 (120粒)
楓之寶「深海高濃度奧米加3」（優惠裝）
🛒屈臣氏： https://bit.ly/AGDeepSeaO3oneday
🛒楓之寶網店：https://bit.ly/DSomega_AG

而全新楓之寶魚油每一粒富含600mg Omega-3，當中包括220mg DHA及330mg EPA，能有效維持心血管健康。每日只需1-2粒，就能保健護心，同時食得安心，想知更多可到以下網址查詢︰www.adriengagnon.com.hk

*資料來源︰https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIR.0000000000000574

MEG-3® is a trademark of DSM
此產品並非藥物。此產品沒有根據《藥劑業及毒藥條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有為進行該等註冊而接受評核。此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

（特約）