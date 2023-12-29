新手爸媽︱小朋友愛問「點解」日均提73條問題 家長答唔好或影響智能發展

▲ 英國一項研究指出，4歲是孩子發問的高峰期，孩子每天平均會提出73條問題，相當驚人。(iStock圖片)

喜愛發問是小朋友天性，不過未必每個家長都有耐性逐一解答和引導。英國一項有關兒童認知發展的調查報告指出，孩子平均每天會提出73條問題，其中一半家長表示難以招架，會選擇上網Google找答案，而4歲更是孩子發問的高峰期。發問讓他們更深入了解世界，家長的回應能培育孩子的好奇心。

最新影片推介：

根據《英國獨立報》報導，沃斯博士（Dr.Sam Wass）與英國最大零售商Argos聯合進行了調查，向1500名英國父母發出問卷，孩子自3歲起，開始對眼前任何事物感到好奇，4歲更是孩子發問的高峰期。研究人員發現，孩子每天平均會提出73條問題，其中一半家長表示難以招架，會選擇上網Google找答案。不論男孩和女孩一旦踏入4歲便展開「轟炸」式提問：六何法（6W1H），4成家長表示被「轟炸」後感到絕望。

身為父母，容易忘記孩子對世界的認知來很多自於自己告訴他們的。 家長對孩子的發問難免感到煩躁，若家長回答方法用對方式，可以培養孩子好奇心，促進認知發展要先了解4至6歲大兒童認知發展的特徵。

4至6歲兒童認知發展特徵

把握4至6歲兒童認知發展的關鍵時階段。根據衞生署的家庭健康服務資料，4至6歲大的孩子會經常發問，開始運用簡單的邏輯推理事情的運作。可是他們的推理能力仍然有限，偏向從自己的觀點出發來判斷事情，孩子會表現得更富創意。以下回應錦囊可作為孩子在發展上轉變的參考：

注意力更佳，能自行完成工作

聽到新的字詞會問它們的意思

懂得十以內的簡單加減運算

能說出最少十種顏色

明白基本的時間概念，例如上午和下午、今天和明天、平日和假日等

開始對事物作出推斷，但一般不能同時考慮多個可能的因素

5大家長回應錦囊

作為父母，透過談話和玩具促進孩子的認知發展，作出更明確的指導。家長回答問題時，透過反問孩子「為甚麼」，引導孩子思考事物之間的因果關係。逐漸改變他們思考由問「甚麼」轉換到問「為甚麼」。

1. 每天抽時間跟孩子單獨談話

聽孩子細訴令他們興奮或擔憂的事情，每天和孩子一起閱讀和討論故事的內容。透過日常活動或一起閱讀的時間談論遵守規則、學習用和平的方法去解決問題和表達對他人的關懷。

2. 幫助孩子表達自己

幫助他用語言來形容自己的感受、需要和想法，給孩子做選擇的機會，並給予指導。

3.鼓勵孩子去獨立照顧自己，

讓孩子跟友伴玩耍之外，鼓勵他玩假裝遊戲，例如：迷你茶具、玩具屋、玩具車、積木和泥膠等，能讓孩子發揮創意，同時你也可以參與其中。

4. 選擇合適的遊戲和節目內容

孩子使用電子屏幕媒體每天須少於一小時，應選擇合適的遊戲和節目內容，並跟他講解。例如：桌面遊戲，可加強訓練孩子輪流和遵守規則。或者具教育意義的互動電腦軟件、故事光碟、錄影帶或有色彩繽紛插圖的圖書。

5.鼓勵孩子外出

鼓勵孩子每天最少有三小時不同的運動，帶孩子到不同的環境，如公園、遊樂場、動物園、圖書館、博物館等，讓他探索和學習。



【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳