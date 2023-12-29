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【馬會元祖】福佬村道投注站今日結業　九龍最後一間首代投注處步入歷史

社會 11:26 2023/12/29

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馬會福佬村道投注處12月29日最後一天營業。（吳卓峰攝）

啡地板、黃瓷磚的第一代馬會投注處，於九龍區快將絕跡。馬會宣布，九龍城褔佬村道投注站於12月30日結業，12月29日成為最後一個服務日，顧客日後可移步至同區鄰近的衙前塱道/太子道西的場外投注處。

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投注站1983年開設

投注站位於九龍城褔佬村道42-44號置珍閣，1983年開設，總面積2,483呎。店內地板及主要陳設，均由開業起沿用至今，屬於「第一代」場外投注處裝修。時至今日，僅有柴灣發達中心梅窩兩間場外投注處，仍沿用「第一代」元祖級裝修。

福佬村道投注站開業以來，未曾大規模翻新，有別於裝修華麗的新一代投注站，沿用舊式票房櫃檯、黃啡瓷磚及地板，還有舊式廢紙箱，都是最舊式裝修，一用40年。

馬會表示，由於該投注站歷史逾40年，需登上一層樓梯才到達投注大堂，影響顧客友善程度(customer-friendliness)及體驗；另外電視機數量有限、機電設施老化、空間感等因素影響，才考慮停止服務。

馬會發言人強調，重視員工福祉，已按該店所有職員的住所區域及意願，調遷至其他場外投注處繼續工作。

投注服務升級轉型　引入社區服務

馬會近年致力將場外投注處服務升級轉型，例如2015年起，於場外投注處設立「友心站」社區服務，向顧客外借雨傘、無線上網及流動裝置充電等服務，費用全免。附近的衙前塱道場外投注處，亦有設立「友心站」。

馬會稱，正陸續檢視各投注處的店內環境，以及顧客體驗，持續優化翻新，例如改建間隔寬敞舒適的電視大堂，也會轉化成迎合不同顧客群需要的體驗店，店內糅合餐飲、消閒及數碼化投注的娛樂設施，更邀請KOL互動及舉行工作坊活動，為顧客提供投注娛樂新體驗

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記者：吳卓峰

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