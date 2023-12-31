非法代孕丨廣州非法代孕產業鏈　賣卵女按學歷長相標價　「一條龍」服務需付88萬

內地代孕黑市猖獗，廣州有代孕機構近日被揭涉嫌提供賣卵、賣精、代孕等「一條龍」不法服務，機構甚至還會將20歲至25歲的賣卵女生，依照身材、長相、學歷分等級標價，更聲稱可讓客戶挑選胎兒性別。

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可留代孕女頭髮、指甲作親子鑑定

據內媒《澎湃新聞》報道，當記者在百度搜尋「代孕」相關關鍵字時，發現內地驚人的地下代孕灰色產業，甚至幾個小時後就接到自稱是代孕機構的電話，推銷全套代孕服務。一家名為「幸孕星」的代孕機構聲稱能提供賣卵、賣精、試管胚胎、選性別、代孕等「一條龍」服務，在北京、杭州、長沙、廣州有4家分公司，已將違法代孕做成「灰色產業」。

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「幸孕星」職員透露，他們會以高昂現金吸引約20至25歲的年輕女生「賣卵」，或者直接將代孕女生業務外包給第三方公司。代孕公司會依她們的身材、外表、學歷、是否與賣家見面等，將她們分成不同等級，

「見面後還可以留下對方頭髮、指甲，等到孩子生出來，可以用做親子鑑定比對。」

職員表示，客戶一旦確定賣卵女生後，機構會為她們打排卵針，保證一次取18顆卵子，後續培養胚胎還會進行「胚胎性別選擇」，揚言：「只要錢到位，『選性別』、『雙胞胎』等都可以做到。」至於代孕的女生則約為35歲以下，而且已有生一胎的經驗。

「一條龍」代孕索價88萬人民幣

至於價錢方面，「幸孕星」職員表示，賣卵女生會按不同的等級而標價不同。一般而言，如買家與供卵者不見面的情況下，價格為5萬元人民幣（約5.6萬港元）。假如買家對賣卵女生學歷及長相有要求，便可能要6至8萬人民幣 (約6.6萬至8.8萬港元)，甚至幾十萬人民幣。至於代孕女生的安排，則10個月索價50萬元人民幣（約55萬港元），當中女生可收到35萬元人民幣（約39萬港元）。

由於涉及到賣卵、賣精、代孕等非法行為，職員表示，嬰兒在出生前可以租一名「媽媽」在醫院建檔，方便未來騙取「醫學出生證明」，「一條龍」代孕的非法服務報價為88萬人民幣（約99萬港元），保證客戶「兩年內抱上娃」。

把握女性黃金生育年齡

常言道「有仔要趁嫩生」，本港婦產科專科醫生謝倩盈曾受訪表示，女性黃金生育年齡是25至34歲，這段時期能孕育出很多健康的卵子，出現妊娠併發症的機率及分娩危險性會較低；而且寶寶出現體重過輕、染色體異常、先天缺陷等的比例亦最低。當女性過了35歲，不僅較難受孕、出現流產、高血壓、妊娠糖尿病等高危險妊娠合併症的機率亦較高。

當中，健康的子宮環境及身體狀況有利懷孕，因此她建議想生育的女士，可按以下方法調理身體︰

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產前檢查了解夫婦之間健康狀況

謝醫生建議，進行孕前檢查可以令計劃生育的夫婦在懷孕前明瞭雙方的生育能力和健康狀況，並就一些常見的隱性遺傳疾病進行檢驗，為下一代的健康提供更大的保障。孕前檢查包括：常規血液、尿液及子宮檢查、精液檢查，以及乙型肝炎、地中海貧血、德國麻疹、類猴型Rh(D)因子、衣原體及性病檢查等。

備孕女士5大注意事項

除調理子宮及養好身體，謝醫生亦建議備孕女士要注意以下事項︰

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