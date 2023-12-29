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北上掃貨︱港人深圳山姆狂掃貨「超巨嬰」坐購物車　內地女揭兩大行為極討厭

家事百科 11:27 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

購物車有重量限制，坐上去很危險。

【山姆/山姆超市/深圳/親子好去處/北上消費】聖誕一連4日長假，很多港人都選擇北上食玩買，近年必到的熱點就是山姆，超市內逼滿港人，有內地女就在小紅書發文指港人有兩大行為超討厭，直指行為令她側目！

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內地女以「要哭了，為甚麼深圳山姆都是香港人啊」為題為文，指責港人兩人討厭行為，第一就是行李箱阻塞道路，第二就是很多「超巨嬰」坐上購物車，她指在超市只行了10分鐘，已見有4個「嬰兒」坐在購物車內，令她相當無言。

內地女表示走累了可以到附近咖啡店或快餐店休息，因為購物車其實是有限制重量，如果一旦翻車會很危險。

有網民就留言表示認同，「真的好多老寶寶」，「一直都很想問，在香港玩也經常看六七八歲大的孩子坐在嬰兒車裡，香港人不走路是不會被罵嗎」、「這成年人不會覺得很丢臉嗎？都這麼大只的」，更認為超市管理越来越差了，「成人這麼坐也不禁止一下」，「毫無逛街欲望，趕緊買完就走了」。

不過都有網民講句公道說話，認為「超巨嬰」坐購物車不只「香港人」。

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曾發生意外

香港超市的購物車都設有嬰兒座位，只要拉下膠板就可以將嬰兒放上去，原意是讓父母可以有手購物，不過當然有重量限制。而西方國家有些更有嬰兒籃在購物車上，美國後來更加立法規定要加裝安全帶，顧客於是買得安心又放心，不過亦發生過意外，今年5月有男童在深圳山姆內，危站購物車上玩耍，但母親只顧購物「掃貨」未多加留意，男童一瞬間向後摔下，頭部直接著地失去知覺。

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責任編輯：王明芳

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