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中邪疑雲｜男子行山後說話顛倒　疑中邪被帶往寺廟「收驚」　求醫揭一種慢性病誘發

醫生診症室 12:05 2024/01/01

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台灣一名男子與友人行山後說話出現顛倒情況，家人以為中邪於是把他帶往寺廟「收驚」，醫生經檢查發現事主的症狀是由尿毒素累積過高誘發。

台灣一名男子與友人行山後，說話出現顛倒情況，家人以為中邪於是把他帶往寺廟「收驚」，但他的意識反而變得更差，於是轉而求醫。醫生經檢查發現，原來事主患有一種慢性病導致尿毒素累積過高，繼而誘發「失神型癲癇」。

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TOPick診症室｜產後腹脹肚皮鬆弛小心腹直肌分離　醫生拆解成因症狀+教1招自測

事主求醫時「整個人像傻掉一樣」

台灣腎臟科醫生林軒任在個人Facebook專頁分享上述病例指，事主與友人出門行山後開始全程不說話，有時會笑著說出自己的名字，但說話卻出現邏輯顛倒的問題。在寺廟「收驚」無效、意識轉差後，家人把他帶來求醫，當時事主「整個人像傻掉了一樣」。經檢查發現，事主的腦電波出現癲癇波，幸進行洗腎後其尿毒素水平順利下降，癲癇也沒有再發作。

林軒任分享另一宗類似病例指，這次的患者會出現短暫思緒混亂，最初只持續幾秒鐘就會恢復原狀，然而症狀出現得越發頻繁，最後才前來求醫。其後同樣經過洗腎讓尿毒素下降後，患者的意識亦成功恢復正常。

慢性腎病誘發「失神型癲癇」

林軒任解釋指，兩名患者其實均患有慢性腎病，他們所出現的「失神型癲癇」正是由腎病所致。與一般癲癇不同，這種「失神型癲癇」並不會出現抽筋症狀，病因是因腦部不正常放電導致患者意識不清，是尿毒性腦病變中最嚴重的併發症。

一般當腎病發展至中後期，尿毒素會逐漸累積，累積到一定程度後就會對其他器官造成傷害，令大腦中的血腦障壁（Blood–Brain Barrier）被打開，導致電解質、微量元素的平衡被破壞，就會出現以下5大症狀：

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他建議患者，一旦診斷出「尿毒性腦病變」，就應該立刻洗腎，因為延遲洗腎會讓腦部的回復能力越來越弱，得不償失。

文章已獲「引人入腎・林軒任醫師」授權轉載。

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