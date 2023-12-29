超市大搜查｜10款黑色緊身襪褲大比拼　3款A級美腿效果出眾　著完腳變幼最平$37

不少女性在天冷時都會穿上緊身襪褲，為雙腿保暖。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測10款黑色緊身襪褲，比較各款產品的美腿塑形效果、物料結構和穿著便利性，並挑選出美腿塑形效果最佳的款式，當中包括佳麗寶（Kanebo）、Dr.Scholl、Atsugi等人氣品牌，獲最高評分的一款僅售670日圓（約37港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測緊身襪褲

《LDK》指出，不少女性愛穿裙，而在天冷時配搭緊身襪褲，既能保有時尚感，又能為雙腿保暖。《LDK》以3大標準評測緊身襪褲：

美腿塑形： 由受測者實際穿著緊身襪褲，再由專業人員測量腿部粗幼，評估穿著產品後的美腿塑形效果。

由受測者實際穿著緊身襪褲，再由專業人員測量腿部粗幼，評估穿著產品後的美腿塑形效果。 物料結構： 由專業人員檢查產品的裁縫、結構、布料及細密程度，評估產品的好壞。

由專業人員檢查產品的裁縫、結構、布料及細密程度，評估產品的好壞。 穿著便利性：由受測者實際穿著緊身襪褲，評估產品的穿著便利性。

10款黑色緊身襪褲

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評測結果顯示，「佳麗寶 excellence 美圧の天使 DCY 緊身襪褲（M碼）」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦。其美腿塑形效果出眾，受測員表示穿著後，大腿內側有明顯變幼、腳踝亦清晰可見，可見其壓縮能力良好，讓雙腿輪廓分明；物料光滑、縫線精細，突顯光澤和陰影位置，讓雙腿更具立體感。而且，其售價僅為670日圓（約37港元），性價比甚高。

此外，「Dr.Scholl 戶外活動功能緊身褲 」及「Petikyutto Bon！Kyu Tights 」亦獲得A級評級，售價分別為2,970日圓（約164港元）及1,840日圓（約102港元）。

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