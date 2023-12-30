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遊澳注意丨野外露營遭蚊叮　21歲男狂嘔留醫ICU　揭患3種腦炎命危

都市病 11:00 2023/12/30

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蚊叮蟲咬莫輕視！澳洲一名21歲男生於露營時遭蚊叮，當時未有在意的他幾天後大感不適，不但嘔吐不止，更突然暈倒。醫院為他檢查後，懷疑他因被蚊蟲咬傷，患上3種可致命的腦炎，更一度昏迷需依賴呼吸機維持生命長達4個多月。

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9月可出院回家休養

綜合外媒報道，21歲的Dylan Meyer今年3月與朋友在澳洲的Rutherglen露營時被蚊子咬傷，幾天後他開始出現不適，除瘋狂嘔吐外，更在工作時暈倒。送到醫院檢查後，證實他罹患日本腦炎(JEV)、澳洲墨累谷腦炎(Murray Valley encephalitis)與自體免疫腦炎(Autoimmune encephalitis)，醫生懷疑與他曾被蚊咬有關。

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由於情況危急，Dylan後來轉送至墨爾本醫院的深切治療部治療，昏迷期間以呼吸機留醫長達4個多月。其家人接受外媒訪問時指，由於情況一直沒有好轉，當時一度在心中作最壞打算，已有為他辦喪禮的心理準備。幸好的是，Dylan最終戰勝死神，身體情況漸見好轉，9月更可以出院回家休養。

甦醒後Dylan向當地媒體表示，他被蚊子叮咬時，雖然知道可能會有染病的風險，但始終沒有太在意，完全想像不到後果可如此嚴重。儘管目前已脫離危險期，但他表示腦炎對他的記憶、語言、身體平衡與運動等功能都造成損傷，未來仍需面對漫長的復健之路。他希望借自身故事提醒大眾，不要輕視被蚊子叮咬的傷害，最好去接種相關疫苗。

日本腦炎病死率可達30%

當中事主所患有的日本腦炎，據本港衞生防護中心資料顯示，日本腦炎由日本腦炎病毒引致，是一種經蚊子傳播的疾病，主要經帶病毒的蚊子叮咬染病，主要病媒蚊是三帶喙庫蚊(Culex tritaeniorhynchus)。蚊子於稻田等大量積水的地方繁殖，叮咬帶病毒的豬隻或野生雀鳥後就會受感染，再於叮咬人類或動物時將病毒傳播，主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。在熱帶及亞熱帶地區，病毒傳播全年都可發生，高峰期通常為雨季。

大部分受感染者没有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微病徵。病情嚴重者則會在短時間內發病，並會出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、震顫、抽搐（尤其是兒童）及癱瘓等徵狀，甚至死亡。出現病徵的患者病死率可高達30%。康復者中也會有20%至30%出現永久性智力、行為或神經系統的問題，如癱瘓、反復抽搐或失去語言能力。

日本腦炎目前並無針對性的治療方法。醫生一般對患者施以支援性治療。要預防日本腦炎，接種日本腦炎疫苗是安全而有效的預防方法。現時香港有相關疫苗可供接種，但市民一般不需要接種此疫苗。疫苗適用於準備前往日本腦炎流行區（尤其是當地郊區）並逗留一個月或以上的旅遊人士。

4類人易被蚊叮咬

台灣皮膚科主治醫生曾奕騰曾分享指，坊間所指「蚊子喜歡叮愛吃肉的人」，其實至今仍然沒有可信的研究定論，僅屬傳言、以訛傳訛；人體會吸引蚊子叮咬，主要是因為人體的表面溫度、二氧化碳排放量、氣味、生物體積、活動程度等因素，所以有4類人士容易受蚊子叮咬肆虐：

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