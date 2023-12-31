飲食攻略｜增強保護力　調整血壓血脂兼養顏美容 營養師拆解士多啤梨6大好處【附洗走農藥方法】

近期士多啤梨當造，相信不少人都會購買回家享用。有台灣營養師指出，士多啤梨營養好處甚多，除了能夠增強保護力，亦有助於胎兒發育、調整血壓、養顏美容等效果，為此營養師幫大家拆解士多啤梨的營養價值，同時分享食用士多啤梨的4大重點。

拆解士多啤梨營養價值

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁中指出，所謂「一份士多啤梨」大約是16顆小型或10顆中型士多啤梨，也是營養師常說的一份水果；而士多啤梨內含豐富營養價值：

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增強保護力：含豐富維他命C，增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，吃10粒士多啤梨就能達到成年人一天中的維他命C所需量。

幫助胎兒發育：含有豐富葉酸，有助胎兒發育，同時也是製造紅血球的重要營養素，故此屬孕婦必備的營養之一。

幫助腸胃蠕動：富含膳食纖維，有助腸道蠕動順暢。

調整血壓及血脂：含有豐富鉀質，可利尿消水腫、調節高血壓；但留意士多啤梨含鉀量偏高，建議腎臟病病友要斟酌攝取量。

養顏美容：含有花青素和韖花酸，均能美白肌膚及具抗氧化作用。

維持腦部運作：含有阿魏酸，具抗氧化作用，有助保護腦神經、降低膽固醇。

食用士多啤梨4大重點

高敏敏提醒大家，由於士多啤梨表皮的蛋白質易引起過敏反應，故此比較易過敏的人士就要多小心並避開致敏源。另外，大家食用士多啤梨時，也務必要清洗乾淨，因為士多啤梨一般是農藥含量較高的水果，她分享以下4大重點：

1. 先浸泡3至5分鐘，使農藥溶解；

2. 再以流動的清水清洗，藉由水流帶走殘留農藥；

3. 要吃時再切除士多啤梨蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭滲進果肉之中；

4. 清洗妥當的士多啤梨需立即食用完畢，因為碰過水就很容易變爛。

高敏敏最後提醒大家，吃原型原味的士多啤梨就已經很美味，不必額外添加煉乳及朱古力醬。

內容獲「營養師高敏敏」授權刊登。

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