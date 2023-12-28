移民潮｜移民潮放緩名校退學率回落　聖保羅男女比高峰期大跌近半

▲ 移民潮放緩多間名校的退學率回落，其中聖保羅男女中學的退學率比高峰期大跌近一半。

【移民潮/退學/名校】近年受港人移民潮影響下，本港學生持續流失，部分名校亦有大批學生退學，但根據多間名校的最新周年報告顯示，退學人數有回落趨勢，其中聖保羅男女中學於2022/23學年有65名學生退學，比起2021/22學年的102人及2020/21學年的114人大幅回落。而傳統名校香港華仁書院及皇仁書院，退學人數也明顯減少。

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根據多間名校往年及最新的2022/23學年周年報告顯示，退學人數均有所下跌。其中直資名校聖保羅男女中學於2020/21學年，有多達114人退學，佔全校人數約9.52%，是退學潮的高峰期；而2021/22學年仍有102退學，而2022/23學年則大減至65人，佔全校人數約5.43%，大跌近一半。

港島兩名校退學率先升後跌

至於另外兩間港島區傳統名校皇仁書院及香港華仁書院，近3年的退學率均是先升後跌。皇仁書院由2020/21學年約5.5%，升到2021/22學年約6.5%，2022/23學年則下跌至約4.5%。而香港華仁書院的退學率於2021/22學年最高達8.06%，約有62人退學；2022/23學年則跌至5.16%，約有36人退學。

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另一名校聖若瑟書院的學生流失率亦回落，2020/21學年有968學生，2021/22學年跌至924，到2022/23學年剛好共有900名學生，微跌24人。德望學校（中學部）同樣回落，由2020/21學年的1263學生，2021/22學年減少達101人至1162人，至2022/23學年只微跌6人至1156人。

王錦輝中學退學人數大減

位於沙田的新興直資名校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（中學部）報告也顯示，2020/21學年及2021/22學年同樣列明有112人退學，至於2022/23學年的退學人數減少，雖未有如以往列明退學及插班人數，但從學期初至學期尾的學生人數推算出，退學人數約有70人。

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責任編輯：林綺玲