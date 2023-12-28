【揚威海外】彭康兒《時間列車》奪日本國際漫畫銀獎　楊潤雄：證港創作人實力

▲ 香港漫畫家兼插畫家彭康兒憑作品《時間列車》勇奪國際漫畫獎銀獎。（香港動漫畫聯會提供）

第十七屆國際漫畫獎得獎名單日前揭曉，香港漫畫家兼插畫家彭康兒憑作品《時間列車》勇奪銀獎，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（28日）表示祝賀。

楊潤雄讚揚《時間列車》以學習自我成長為題，內容觸動人心，從眾多作品中脫穎而出，獲得國際同業認同，成績令人鼓舞，再次證明香港創作人才的實力。

彭康兒是在「創意香港」贊助的第二屆「港漫動力」計劃中，獲選的15位漫畫家之一，其作品除獲該屆金獎及最佳漫畫故事獎外，更獲香港動漫畫聯會推薦參加日本國際漫畫獎。她指，《時間列車》是一趟學習接受失去的自我成長旅程，希望每位讀者看完都有所得着，又十分感謝評審的肯定和「港漫動力」計劃支持，讓本地漫畫家能發揮所長，並推動更多香港作品登上國際舞台。

日本國際漫畫獎於2007年創立，為國際漫畫界最高殊榮之一，以表揚優秀漫畫作品，並透過漫畫促進各國交流。本屆比賽有來自82個國家及地區共587部作品參賽，為歷屆最多。過去16屆共有12名香港漫畫家於日本國際漫畫獎獲獎。

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責任編輯：梁薾心