深圳好去處丨5大深圳玩樂優惠　$68起餵過千隻動物種類+冬日必玩12萬呎滑雪場

【深圳好去處/親子好去處/滑雪】假期不想帶小朋友出國，但又想香港以外的地方遊玩？各位家長們可以選擇到深圳，除了有大型動物園，還有不同的遊樂場可供選擇。最近更有6個玩樂地點推出優惠，大家千萬不要錯過！

最新影片推介：

1.深圳野生動物園

深圳野生動物園位於南山區，園區約有60多萬平方米，主要設有3個園區，包括動物園、科普園及遊樂園。小朋友可觀賞園內近萬隻野生動物，當中有不少屬於世界珍禽名獸及國家級保護動物，如華南虎、金絲猴、東北虎、火烈鳥、麥哲倫企鵝等。園內還有現代化海洋主題公園，以及多項活動及展覽，讓大小朋友同時欣賞及認識各種動物。同時亦有7個表演場館，提供多場精彩動物表演。

深圳野生動物園

地址：深圳市南山區西麗鎮西麗路4065號深圳野生動物園

營業時間：每日 09:30 – 18:00（最後入園 17:00）

地址：深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

特惠門票：

港澳居民特惠1日門票

$99/張（原價$259/張）

12月23日 – 1月4日：HK$128/張（原價$259/張）

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2.Lollypet萌寵樂園

Lollypet萌寵樂園是一家「沉浸式體驗」的萌寵主題樂園，在深圳設有兩家分店，均於商業中心，交通十分方便。園區內的動物形形色色，包括袋鼠、草泥馬（羊駝）、梅花鹿、水豚、龍貓等，大部份的動物都可以近距離撫摸和餵食。園區內置有抽風系統確保空氣流通，不同習性的動物都被分隔至獨立活動區域，大家入園前都會進行消毒和換上體驗裝備，不需擔心衛生問題！

Lollypet萌寵樂園

營業時間：10:00 – 22:00

地址：

羅湖笋崗萬象食家店 – 深圳市羅湖區笋崗街道筍西社區梅園路71號萬象食家第4層L418b Lollypet

龍崗區龍城萬科里店 – 深圳市龍崗區龍城街道 龍崗大道3999號龍城萬科里L3-01寵萌樂園

優惠門票

單人票：

星期一至五 HK$79/張（原價$105/張）

星期六至日 HK$82/張

親子票（1大1小）：

星期一至五 HK$139（原價$210/張）

星期六至日 HK$142

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3.深圳WOWO窩窩萌寵森友會

深圳 WOWO窩窩萌寵森友會佔地5萬多平方呎，設有鳥語苑、萌寵互動區、異寵投喂區、萌寵觀賞區、爬寵區等，共約有50種近千隻的動物種類，如包括瑞士瓦萊黑鼻羊、水豚等等。在園區內大家可以零距離與喜歡的動物合照、撫摸、擁抱、喂食、觀察等，非常適合親子娛樂與放鬆。

深圳 WOWO窩窩萌寵森友會門票｜世界之窗店

營業時間：星期一至日 10:00 - 17:30

地址：深圳市南山區沙河街道東方社區深南大道世界之窗停車場内（可搭乘地鐵1/2號綫至世界之窗站H出口步行約260米）

港澳居民優惠門票：

成人門票：$68/張（原價$106/張）

雙人成人票：$125/張（原價$176/張）

親子套票（1成人1小童）：$92/張（原價$136/張）

家庭套票（2成人1小童）：$145/張（原價$212/張）

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4.卡魯冰雪世界

卡魯冰雪世界是深圳最大型的滑雪場，佔地面積約12萬平方呎，具有滑雪館、滑冰館和綜合服務館。其中滑雪館設有滑雪區、娛雪區、遊樂區及無障礙「麵條雪」滑道。除了體驗滑雪外，場內亦有多種遊樂設施如雪圈滑坡、兒童雪橇等，適合一家大小前往遊玩。

卡魯冰雪世界

入場時段：

上午場：10:00-12:30

中午場：13:00-15:30

下午場：16:00-18:30

夜場：18:30-20:00

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號觀瀾湖生態運動公社

港澳居民優惠門票：

2小時單人票：$138起/位（原價$285/位）

2小時親子票（1大人1小童）：$278（原價$426/位）

2-3小時單人票：$278起/位（原價$360/位）

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5.深圳錕鵬卡丁車

深圳錕鵬卡丁車設有200米長和5米寬的跑道，場地寬敞，賽道直曲結合且難度有高有低，極具可玩性和體驗性。場內有成人及兒童卡丁車，而卡丁車結構是仿造F1賽車，底盤穩定安全性高，操控性靈活，亦有專業教練指導，有安全保障之餘，新手也可快速上手。另外，除了卡丁車體驗外，還有陶瓷班、射擊及射箭等，是親子間放鬆遊玩的好去處！

深圳錕鵬卡丁車

營業時間：週一至週日10:00-22:00

地址：深圳市寶安區新安街道上川社區35區前進一路282號沃爾瑪三樓

港澳居民優惠：

兒童卡丁車：$79/位（原價$105/位）

成人卡丁車：$69起/位（原價$85/位）

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責任編輯：王明芳