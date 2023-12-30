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金手指丨蔡卓妍咀偉仔被嘉玲姐嫌不夠猴擒　梁朝偉不擅投資：怕輸但又不想贏

娛樂 19:00 2023/12/30

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

梁朝偉與蔡卓妍在莊文強編導作品《金手指》合作。

電影《金手指》於今日（12月30日）上映，影帝梁朝偉挑戰股壇詐騙專家「程一言」一角，戲中他以「100蚊賺100億」，原來現實中的偉仔不擅長炒股，他說：「我好怕輸但又不想輸贏，屬於保守派。」

另外女主角蔡卓妍跟梁朝偉上演親吻戲，阿Sa大爆被劉嘉玲嫌不夠猴擒，她說：「她建議應該反過來，要再狼死一點。」

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梁朝偉接受TOPick訪問！（陳慧安攝）

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梁朝偉：比電影更戲劇化

梁朝偉、蔡卓妍和導演莊文強早前接受TOPick專訪，《金手指》片以80年代佳寧集團詐騙案作為藍本，莊導稱騙案為他帶來童年陰影，當年見著身邊長輩突然暴富，惟不夠一年又頓變愁雲慘霧，希望望透過拍攝電影了解始末。

他說：「當年我想更換校服，但家人說等下一季吧，那時候才知道他們買了股票，(籌備拍攝時有何感受？) 覺得這類事情會不斷發生，聽到都驚。」

當年對案件同樣不了解的梁朝偉，看畢劇本驚覺「案件比電影更戲劇化」，加上題材有趣，亦非他慣常演的角色，故偉仔決定接演。

參考不少金融騙案和相關電影外，偉仔還邊拍攝邊為角色加插新元素，他說：「起初沒想過這人物會那麼囂張和得意忘形，後期甚至可以呼風喚雨，我覺得他就是這樣子。」

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每晚致電莊導研究劇本

戲裡「程一言」一夜間暴富，那幕戲偉仔沒有任何對白，只透過不同層次的笑容來表達，發揮得淋漓盡致。

莊導卻大爆偉仔初拍攝時帶點質疑，他問偉仔：「記不記得第一日我問你甚麼？Are you sure？我問了你很多次，其實他不太肯定。」

偉仔坦言想挑戰新的演繹方式，他說：「我們沒有刻意設計角色，不過我每晚都打電話給他，問他明天那幕戲應該如何演？他多數都接納我的睇法，我想早點溝通，去到片場不需要浪費太多時間。」

他續說：「我邊拍攝邊探索這個人物是怎麼樣，所以我是很緊張，好想知道自己的想法是否正確。」

梁朝偉、蔡卓妍和莊文強一起受訪！（陳慧安攝）

影帝加插食麵鏡頭？

另外，角色造型對偉仔的演繹有一大幫助，戲中的程一言喜歡食雪茄，對此偉仔說：「是導演要求我食架。」

莊導曾大讚偉仔連食碗麵吸引過人，對此莊導說：「不知何解他吃東西時特別吸引，(所以安排兩餐食飯戲？) 不是刻意吧，因為劇情說他等了白只一整日。」偉仔即說：「好似是我要求整碗麵來吃，唔係坐響度做咩？等了一整天會肚餓。」

阿sa戲中要主動索吻！

蔡卓妍咀偉仔唔夠狼死

至於阿sa戲中飾演程一言助理張嘉文，阿sa為演出要裝大胸，她說：「有了這身材之後，連走路姿勢也有所改變，至於說話聲線向來比較弱，多得導演不斷鞭策。」

戲中跟偉仔有親吻場口，阿sa更要採取主動，她直言演出時不算緊張，對自己的表現亦滿意，唯梁太劉嘉玲卻給予意見。

她說：「那次去北京宣傳見到嘉玲姐，她對我說：『我覺得你跟偉仔kiss那幕戲，你應該反過來，要狼死一點，你現在不夠狼死』，我跟她說『嘉玲姐，那個是梁朝偉來的。』在我來說已經好狼死架啦。」

拍攝前偉仔特意約阿Sa出來飯聚，希望混熟點有助演出，阿sa說：「因為有這種bonding，所以之後拍攝也很好。」

（陳慧安攝）

金手指丨梁朝偉往星馬宣傳新片　偉仔沒計劃退休：希望嘗試不同角色

梁朝偉：我不是金錢伯爺

電影以股票市場作為題材，問到三人對投資的睇法，偉仔即說：「我完全不懂得股票，我不是金錢伯爺，是屬於保守型，穩穩陣陣做下定期，(交給太太打理？)，是交給銀行處理，(演出完更怕投資？)對呀，所以賭場賺不到我錢，我不貪心又怕蝕，但又不想贏。」

至於阿sa自嘲「羊太」，她說：「人買我又買，但又不算買得多，現在投資是比較保守，風險指數只是1。」

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除了跟阿sa首度合作外，偉仔戲裡跟不少新世代演員合作，他大讚每位後輩勤力又用心，抵達片場前做足準備，當中對岑珈其特別有印象。

他說：「其中一場戲他要介紹那些富家公子出場，我聽到那段對白，心想若是我的話要背三四天，因為很難背，看得出他花心機練習過。」

文：游艾維

場地：The Crown@灣仔英皇駿景酒店

化妝：Candy Law（梁朝偉）、@y.a.n.nesmakeup （蔡卓妍）

髮型：@singsing113 @artify.lab（蔡卓妍）

形象：@pipa.creative #PIPAstyling（蔡卓妍）

服裝：Isabel Marant （蔡卓妍）

鞋履：Jimmy Choo（蔡卓妍）

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