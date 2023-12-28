【發展用地】北角及九龍塘空置校舍發展國際學校　教育局邀辦學團體表達意向

▲ 教育局在北角及九龍塘物色空置校舍或建校用地發展國際學校。（資料圖片）

為應付來港人才子女對教育需求增加，教育局今日（28日）宣布，計劃新增約1,000個學額，已物色兩處在北角及九龍塘的空置校舍或建校用地發展作國際學校。有興趣團體即日起可就相關計劃表達意向，明年2月21日截止。局方將視乎回應於明年進行校舍分配工作。

教育局指，政府致力支持國際學校體系的蓬勃發展，以滿足在港居住海外家庭，以及因工作或投資來港居住家庭，對國際學校學額的需求。而各項輸入人才計劃預期會為本港注入大量人才，故計劃透過校舍分配工作，新增約1,000個學額，應付來港人才子女對教育需求的增長。

局方續指，已物色兩處在北角及九龍塘的空置校舍或建校用地，作發展國際學校之用，分別為九龍塘又一村前攻瑰街4號的九龍小學，以及寶馬山校園徑9號的前香港日本人學校初中部，並邀請本港國際學校辦學團體和其他有興趣並符合要求的團體表達意向。



局方稱，邀請團體表達意向是第一步工作，政府會視乎團體回應，明年進行校舍分配，已表達意向並符合要求的團體，將獲邀提交詳細辦學計劃書。而揀選最合適辦學團體的考慮因素包括良好架構、妥善管理、財政基礎穩健、良好往績、具營辦國際學校經驗及專業能力、辦學計劃書質素等。

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責任編輯：梁薾心