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阿晶自殺丨微辣六毫子首度發文回應阿晶輕生事件　提出3大重點並呼籲：停止仇恨

娛樂 09:23 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

微辣創辦人六毫子在阿晶自殺5個月後，首度發文談今次的不幸事件。

YouTube頻道微辣的前經理人兼KOL阿晶（Jane）在今年7月輕生離世，而阿晶生前曾在個人社交平台剖白受抑鬱等情緒病纏繞4年，並表示自己曾遭恐嚇、網絡欺凌等。

而微辣成眾矢之的，而微辣頻道、社交平台停止更新，旗下多位藝人受抨擊。

之後，微辣創辦人及CEO「六毫子」陸志豪向員工發出的內部信流出，他表示對阿晶突然離世感非常難過，同時決定取消原定的十周年演出，可是信中「有時更只會被斷章取義」令網民認為他在卸責。

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當日阿晶輕生離世後，六毫子向員工發出的內部信件流出。

六毫子首度發文回應

事件過了5個月，六毫子在今日（12月29日）凌晨在個人IG首次發千字文公開信回應事件，當中並包括他與阿晶生前用短訊對話的截圖。

六毫子以「十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。」為題，然後寫道：

2023年終於到了盡頭，我也想為自己的2023做一個總結。因為發生在Jane身上的悲劇以及公眾對我們的責罵，坦白講，這個年結，真的很難。可是，就是艱難，我覺得還是需要坦誠的跟大家交代我的想法。
 
悲劇發生以後，作為曾經的戰友，我和很多人一樣也是非常難過，內心的痛苦無法言喻，同時面對網上的指控，我們也不懂得如何妥善反應。看到不少朋友對我們的批評，我們後知後覺，冷靜下來發現，當時我們確實用了錯誤的方式來回應大家，作為微辣的創辦人，對我來說這是必須承認的錯誤，我會承擔一切責任。在此，我謹代表微辣向大家表示深深的歉意。

微辣創辦人及CEO六毫子。

強調沒恐嚇任何人

然後他解釋為何現在才公開發文的原因，同時提出3大要點，寫道：
 
這個歉意，很早就想表達，可是因為當時很多事實我自己也未釐清，又因為曾經希望等待調查結果，還有，我們又怕說多錯多，可是，因為過去幾個月，事件的發酵，演變成有個別人士沒有事實根據地對微辣作出抹黑、惡意詆毁和持續攻擊、恐嚇，令我們部分成員以及他們的家屬，陷入無休止的恐懼和情緒壓力。一班與悲劇完全無關，甚至一直以好友身份在Jane身邊陪伴她，協助她處理抑鬱疾病的微辣成員，也被無辜牽連。今天，我覺得有責任為團隊說出一些我知道的事實。

以下三點，是過去數月最困擾我們的不實指控，我希望大家聽一聽我的觀點：

第一、我們從來不會，也不忍心去欺凌任何人。約於三年前，我已得知Jane受到情緒病困擾，我一直關心她並提供協助和支持。我很遺憾悲劇發生時沒有及時澄清，令人有機可乘，利用網上截圖斷章取義和惡意捏造，很多錯誤的解讀令我們非常痛心，我今天決定，不能再保持沉默。
 
第二、我與Jane是朋友也是她的前上司，在工作上，她與同事之間有時候會存有不同的意見，我一直擔當協調的角色，幫助化解矛盾。在她兩年前辭職離開公司後，我和她仍然有保持溝通 ，這些年來，我從來沒有違反她的意願，脅迫她簽署任何東西、威脅她作出或不作出任何行為。網上流傳的這些指控完全是捏造的。
 
第三、我從來沒有利用過假帳號，在網絡上對Jane作出過詆毁和攻擊，更加從來沒有透過黑社會分子，以不法手段傷害或恐嚇任何人，網上流傳的這些指控不僅完全是捏造的，而且我相信是違法的。

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盼為大眾帶來快樂

接著，六毫子回顧當日創立微辣的初心，同時表示今次事件令他作出更深入的反省，稱：

我讀得書少、沒有社會經驗，本來只配當個小人物，因為當日希望做娛樂，娛人娛己，在十年間，見證微辣發展成一百多人的團隊，擔任公司如此重要的崗位，這十年以來，每一天對我來說都是挑戰和考驗。
 
我會更加深切地反省自己的不足，積極面對現時公司面臨的難關，也衷心感謝公眾對我們的意見和指導，我會為相信我的每一位辣粉重新振作、努力改革，我會用我的方式，繼續讓世界上更多的人得到更多的娛樂，讓大家選擇快樂。
 
我感恩過去十年來社會給予我們這群年輕人機會，讓我們可以為大家帶來十年的歡笑，這是我人生最幸運的時光。今次事件讓我在待人處事和公司管理上有更透徹的領悟，也深刻體會媒體行業對社會的影響力，希望往後能好好運用在這方面的經驗，回饋社會。

最後，我想說的是，你可以看不起我，因為十年前，也沒有人看得起二十歲輟學創業的陸志豪。但我懇請大家，停止任何無事實根據的指控，停止繼續讓仇恨和傷害蔓延。

十年以來，我希望為大家帶來快樂而不是仇恨。
 
2023.12.29
陸志豪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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