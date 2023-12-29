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澳門電影節丨張兆輝撃敗吳鎮宇奪最佳男配角　輝哥將功榮歸《困獸》團隊

娛樂 10:36 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

張兆輝與文詠珊分別獲最佳男、女配角。

《第15屆澳門國際電影節》頒獎典禮在昨晚（12月28日）於澳門舉行，一眾影視紅星：張兆輝、文詠珊、周冬雨、劉亦菲等出席，其中輝哥憑電影《困獸》，在吳鎮宇、方中信、羅嘉良等一眾強敵下成功突圍，勇奪「金蓮花最佳男配角」，而文詠珊則憑《消失的她》奪得「金蓮花最佳女配角」。

以一身白色晚禮服相亮頒獎禮的輝哥，對於獲頒「金蓮花最佳男配角」獎大表高興，因早於2019年時，他已憑《催眠・裁決》獲《第11屆澳門國際電影節》最佳男配角獎，今次第二度獲獎，令他驚喜萬分，更感激執導《困獸》的彭發導演及製片人張洋為他打造一個完全顛覆過往形象的角色。

困獸丨鍾漢良吳鎮宇張兆輝瞓身上陣　型佬飛車爆破埋身肉搏

歸功《困獸》團隊

輝哥在台上領獎時坦言沒想過可再次得獎，並大方將殊榮歸功幕後團隊：「真的很開心，從來沒有想過我會再次拿到這獎項 、一部電影一條命，我真的很喜歡電影、很愛電影、《困獸》這部戲經歷了3年多的拍攝，真的很不容易，這個獎不是我一個人，是整個製作團隊，謝謝彭發導演 、謝謝製片人張洋。」

他續指：「謝謝《困獸》的每一位投資方、謝謝大家喜歡『四爺』這個角色，謝謝一直找我拍電影的每一位 、在這裡代表電影《困獸》劇組，謝謝澳門國際電影節，謝謝大家，祝新年快樂！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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