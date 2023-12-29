倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒

屯門湖景邨昨晚（28日）發生一宗倫常命案，一名17歲青年疑因學業問題，遭55歲母親以刀及鎚仔施襲，導致頭頸受傷。涉嫌施襲的母親事後衝出住所墮樓，經送院傷重不治，青年則神智清醒留院治理，警方正調查事件。

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母親施襲後跨鐵欄墮樓

事發位於湖景邨湖畔樓高層一個單位，一名17歲青年昨晚約11時報案稱遭母親襲擊，導致頭部及頸部受傷。施襲的母親事後離開住所，並在上一層走廊跨過鐵欄墮樓，倒臥天井地面。母親被送往屯門醫院搶救後終宣告不治，受傷青年送院時則神智清醒，留院治理。

警方封鎖現場調查事件，現場檢獲一個錘及一把菜刀，疑為施襲工具，警方目前將案件列作「傷人」及「有人從高處墮下」跟進。據悉，兩母子昨晚疑因學業問題起爭執，期間母親以刀及鎚仔襲擊兒子。

家長/照顧者怒火中燒時4步應對

近年家長傷害子女事件時有發生。香港心理學會輔導心理學部輔導心理學家吳加壵（Yoyo）早前接受訪問指，家長對子女動手可能是源於當時的憤怒，建議應先冷靜，透過以下4個步驟控制自己的情緒：

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醫管局精神健康專線：2466 7350

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