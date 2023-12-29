  • 20°C
香港時間 : 20231229日 (週五) 11:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒

都市病 10:26 2023/12/29

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

屯門湖景邨昨晚（28日）發生一宗倫常命案，一名17歲青年疑因學業問題，遭55歲母親以刀及鎚仔施襲，導致頭頸受傷。涉嫌施襲的母親事後衝出住所墮樓，經送院傷重不治，青年則神智清醒留院治理，警方正調查事件。

最新影片：

活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

母親施襲後跨鐵欄墮樓

事發位於湖景邨湖畔樓高層一個單位，一名17歲青年昨晚約11時報案稱遭母親襲擊，導致頭部及頸部受傷。施襲的母親事後離開住所，並在上一層走廊跨過鐵欄墮樓，倒臥天井地面。母親被送往屯門醫院搶救後終宣告不治，受傷青年送院時則神智清醒，留院治理。

警方封鎖現場調查事件，現場檢獲一個錘及一把菜刀，疑為施襲工具，警方目前將案件列作「傷人」及「有人從高處墮下」跟進。據悉，兩母子昨晚疑因學業問題起爭執，期間母親以刀及鎚仔襲擊兒子。

家長/照顧者怒火中燒時4步應對

近年家長傷害子女事件時有發生。香港心理學會輔導心理學部輔導心理學家吳加壵（Yoyo）早前接受訪問指，家長對子女動手可能是源於當時的憤怒，建議應先冷靜，透過以下4個步驟控制自己的情緒：

點擊圖片放大
+4
+3

防止自殺求助熱線

「情緒通」熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署熱線：2343 2255
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
利民會：3512 2626
協青社青少年服務熱線︰9088 1023
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 傷人襲擊 罪案 自殺

最高瀏覽

貼地育兒︱霍啟剛1拖3飛瑞士低調坐經濟艙　仔女1個舉動獲乘客大讚有家教
貼地育兒︱霍啟剛1拖3飛瑞士低調坐經濟艙　仔女1個舉動獲乘客大讚有家教