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山姆超市︱東瀛遊推深圳山姆團 $429兩日一夜包食宿交通+送會員卡

親子好去處 10:47 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

不少港人都會選擇北上消費，價錢便宜且選擇多多，近期最受歡迎的購物地必定是山姆超市，內裏的商品由美食、日用品到家電樣樣俱全，行足一日亦不會厭。最近，本地旅行社東瀛遊推出「東莞、深圳純玩2天團」，團費$429起便可玩盡2地，當中最大賣點就是到深圳最大山姆超市分店，讓各位團友盡情掃貨！

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東瀛遊推出「東莞、深圳純玩2天團」，兩天團團費每人$429起，連同$140服務費，加埋不用$600便可以遊盡兩地景點。而旅遊團最大亮點便是會到深圳最大型山姆超市旗艦店，全場佔地過32萬呎，提供各海量級的貨物，如美食、零食、急凍品、生活家品等。由於山姆超市一向採用會員制度，旅行團會為團友送贈會員卡，每兩位團友將可獲一張一年會籍的會員卡，價值$260人民幣，方便日後可以隨時再到山姆超市購物。

旅行團最大亮點會到山姆超市購物，且每兩名團友將獲贈獲一張一年會籍的會員卡。（官方圖片）

行程除了會到山姆超市外，亦會遊覽各個景點，包括東莞松山湖，欣賞落羽彬絕美花海；再到有「嶺南小麗江」之稱的西溪古村，最後各位團友會到深圳灣/羅湖口岸解散，完結2天1夜之旅。團費中亦包含入住一晚東莞酒店，以及四餐膳食，當中有三餐早、午、晚更是自助餐。

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東莞、深圳純玩2天團，首團最快將於2024年1月6日出發，其後逢二、四、六、日出發。除了上述2天團外，亦推出了「東莞、深圳純玩天團」，行程同樣會到山姆超市購物外，亦增設了大嶺山森林公園觀音寺、農貿市場、牙香街等景點，團費由$529起。各位若想到山姆購買，又想出走旅遊的話，可考慮報團！

東莞、深圳純玩兩天團
團費：每位$429起
出發日期：逢星期二、四、六、日
行程：東莞松山湖、東莞西溪古村、深圳山姆超市
備註：兩天團全程140港元，如單人報名，需加收單人房附加費
查詢及報名：按此

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責任編輯：王明芳

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