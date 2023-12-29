絕代芳華｜梅艷芳離世20周年　4個展覽回顧天后成就【附地址】

▲ 梅艷芳：八、九十年戀物誌

一代巨星「香港女兒」梅艷芳明日（12月30日）逝世二十周年，歌迷各有紀念活動。除香港文化博物館會舉辦「絕代芳華・梅艷芳」大型紀念展，另有不同形式的展覽，藉此讓公眾緬懷梅姐在音樂，電影方面的卓越成就和貢獻。

「絕代芳華梅艷芳」展覽

展覽展出70組展品，當中包括梅艷芳8套舞台服飾、獎座、親筆簽名唱片、電影海報和劇照等。

當中由劉培基捐贈的8套梅艷芳經典服飾造型為為焦點，包括；1987至88年《百變梅艷芳再展光華演唱會》中演唱《妖女》及其他快歌時穿着的服飾，於2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時穿着的服飾等。雖然展覽只展出8套舞台服飾，但全都是她最為壓軸，經典的服飾造型。

▲ 絕代芳華梅艷芳（經濟日報圖片）

日期︰2023年12月24日至2024年9月2日

地點︰香港文化博物館一樓聚賢廳

「梅艷芳：八、九十年戀物誌」展覽

銅鑼灣誠品九樓Forum（講座區）舉行小型展覽，展品由歌迷珍藏借出，如卡式帶、唱片、襟章、演唱會門票、電視書刊、小說及雜誌等，也可重溫80、90年代演藝圈風光。

日期：12月27日至2024年1月31日

地點：銅鑼灣誠品九樓Forum（講座區）

梅艷芳《是這樣的》20周年紀念相片展

有忠實歌迷自發在cafe舉辦的一個小型展覽，旨在向梅偶像巨星致敬，欣賞收藏品，同時可歎咖啡和美食。

▲ 《是這樣的》20周年紀念相片展

日期：12月24日至2024年1月31日

開放時間：10點am至6:30pm

地址： 紅磡必嘉圍8號御悦地下B舖Badgers Cafe

梅艷芳：百變時代與香港文化展覽

另一歌迷展覽，會回顧梅姐跟形象設計 師劉培基及品牌以至電影美術及服裝指導的圖文，並有插畫家Man僧及塵阿力展出八幅梅姐插畫。

日期：12月27日至2024年1月7日

時間：9am - 11:00PM

地點：香港尖沙咀文化中心地下

最新影片推介:周秀娜專訪

記者:區家歷



