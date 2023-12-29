張氏一家丨張致恒太太呻某人晚上太嘈考慮報警　雯雯：我唔需要討好任何人

▲ 雯雯又放負！

區燕雯（雯雯）經常公開鬧丈夫張致恒（Steven），可是另一方面又夫妻恩愛，結婚四年抱四，可是同時夫婦又不時在網上呻窮。

在冬至當日（12月22日），雯雯再如常於IG Story中「放負」：「既然努力過也解決不到，只有認命，既然絕路到盡頭，身心也累了，不如靜靜合埋眼休息，一切就放下，要怎樣就怎樣，一切也完結。累」。

後來，她感謝有心人幫助解決問題，令她可與小朋友開心過聖誕，她也有分享兒子身在戶外充氣城堡嘉年華的影片。

度過一個窩心聖誕後，雯雯又要再面對生活上的問題，她在昨日（12月28日）再於IG「放負」，到底這次是否與Steven有關呢？

張氏一家︱張致恒一家疑冬至無家可歸 雯雯：絕路到盡頭身心也累了

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雯雯呻某人晚上太嘈

雯雯表達對某人的不滿：「宜家唔係支唔支持香港電影嘅問題，而係你直接影響到我屋企嘅生活，完全唔會考慮BB同小朋友要休息，尋晚差不唔多搞到3點，而家11點又嘈，我個仔已經話咩聲好驚，又成日嘈醒兩個細嘅，其實有冇考慮過我哋喺度住緊！同你講幾多次個問題都係一樣喺度！如果再係咁，唯有報警。」

她續寫道︰「我啲狗係特別敏感，少少聲都會吠！朗朗已經唔舒服，仲要唔能夠有足夠休息，你影響到我嘅小朋友我屋企，就已經唔係我善唔善良嘅問題，我唔需要討好任合人，我只係需要保護我嘅屋企！」

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噪音與Steven有關？

雯雯未有指明某人是誰，而內容中提到「你直接影響到我屋企嘅生活」，不禁令人懷疑她所指的是Steven。後來，雯雯就把這兩則IG Story刪去。

另外，Steven已有個多星期未有在IG「打卡」標示自己在性商店上班。

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