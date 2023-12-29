男性感染HPV致口咽癌比例增　及早預防　至為重要

過去不少人認為HPV (人類乳頭瘤病毒) 感染，僅會造成女性的子宮頸癌病變，但近年研究發現，其實HPV感染也與頭頸癌有關，尤其口咽癌，口交更是高危活動。男性患口咽癌比例，平均比女性高4倍，而男性透過口腔感染HPV的機會亦較高。因此，及早預防至為重要，接種HPV疫苗為目前最有效預防方法，且不僅女性，男性同樣要關注，男女性同時預防HPV，有助大幅減低感染機會。

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頭頸癌是上呼吸道和上消化道癌症的統稱，即是從臉部到頸部不同位置出現的惡性腫瘤，常見種類包括鼻咽癌、口腔癌、與口咽癌等。耳鼻喉科專科李學楠醫生表示，頭頸癌最為人熟悉的高危因素，包括吸煙飲酒和年長，但不少人忽略了HPV感染。

根據GLOBOCAN 2012資料顯示，全球35％的頭頸癌與HPV感染有關；而根據其2018數據，男性頭頸癌新症個案遠高於女性。在美國，HPV相關的口咽癌個案逐年遞增，高達70%至80％的個案是由HPV感染引起，甚至已超越子宮頸癌。

本港頭頸癌個案，男性新症遠多於女性。2020年每3個新症，就有2位是男性。據香港癌症資料統計中心最新數據，2021年本港男性患頭頸癌（鼻咽除外）有746宗新症，較2020年增逾14%；以發病率而言，亦有上升趨勢，2021年每10萬名男性的年齡標準化比率（ASR）為10.1，較2020年的9.1為高。

男性口腔感染HPV機會高 本港8成口咽癌個案為男性

口腔是感染HPV機會第二高的位置，過去數據顯示，男性機會較高，且隨年齡而增加。而亞洲多個地區口咽癌個案都有上升趨勢，而2020年本港口咽癌個案中，約8成為男性。本港華人口腔感染HPV比率，男性亦較高，且隨年齡增加。

李醫生表示，幾乎所有有性生活的人士，一生中都有機會感染HPV。在性行為期間，病毒接觸到皮膚傷口、黏膜或體液而感染，性器官、口腔和喉嚨等部位均有機會「中招」。雖然身體免疫系統可自動清除大部份的HPV，但若持續感染而無法全部清除，最後或可能導致癌症。

男女性同時接種疫苗 助大幅減低感染機會

針對預防HPV感染引起口咽癌，李醫生建議，可維持單一性伴侶，且口交亦要戴避孕套；但過去亦有數據顯示，即使只有一個性伴侶，感染HPV風險仍有將近60%，使用避孕套亦不能全面預防。

李醫生表示，口咽癌部分症狀與感冒相似，如喉嚨痛、呼吸困難、咽喉異物感、頸淋巴結腫大等。至於引致頭頸癌的HPV類型，包括HPV 16、18、31、33及35，當中以HPV16為為導致口咽癌最常見HPV類型。

因此，及早防範未然最為重要。李醫生指出，目前最有效預防方法為接種HPV疫苗，美國疾病預防及控制中心(CDC)建議，9至12歲男女童已可接種HPV疫苗。

李醫生提醒，HPV感染及相關疾病的預防與治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢。

耳鼻喉科專科

李學楠醫生