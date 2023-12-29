小一派位︱小一統一派位選校 九龍區152間官津小學全年測考次數大公開
【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了九龍區152間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。
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部分學校全年4次考試
在九龍區152間官津小學中，有9間學校設有4次考試，但不設測驗。有69間學校設3次考試，大多不設測驗，但有部分熱門傳統名校測考次數較多，例如41校網的喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）設3測3考、嘉諾撒聖家學校亦設2測3考。
12間小學小一全年不設測考
有25間學校為讓小一生適應校園生活，在測考方面作出調節，當中12間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，其餘學校則在減少小一生的測考次數。當中95校網的基督教神召會梁省德小學原設有0測4考，但小一及小二推行零測考計劃，以助初小學生升小銜接。
另外，41校網的拔萃小學原設4測2考，但小一沒有測考，小二及小三亦沒有考試，主科測驗全年共4次；35校網的馬頭涌官立小學（紅磡灣）原設0測3考，但小一全年及小二第一學期均不設考試，以進展性評估了解學生學習進度。
以下九龍區小學名單按考試次數從多至少排序：
九龍城區
|校網
|學校
|全年測考次數
|34
|保良局何壽南小學
|0測4考
|34
|聖公會牧愛小學
|0測4考
|34
|聖公會聖十架小學
|0測4考
|35
|聖公會奉基小學
|0測4考
|41
|喇沙小學
|3測3考
|41
|瑪利諾修院學校（小學部）
|3測3考
|41
|嘉諾撒聖家學校
|2測3考
|34
|農圃道官立小學
|0測3考
|34
|陳瑞祺（喇沙）小學
|0測3考
|34
|基督教香港信義會紅磡信義學校
|0測3考
|34
|協恩中學附屬小學
|0測3考
|34
|合一堂學校
|0測3考
|34
|九龍婦女福利會李炳紀念學校
|0測3考
|34
|天主教領島學校
|0測3考
|34
|獻主會小學
|0測3考
|34
|獻主會聖馬善樂小學
|0測3考
|34
|聖羅撒學校
|0測3考
|34
|九龍靈光小學
|0測3考
|35
|馬頭涌官立小學（紅磡灣）
0測3考
*小一全年及小二第一學期不設考試，以進展性評估了解學生學習進度。
|35
|黃埔宣道小學
|0測3考
|35
|葛量洪校友會黃埔學校
|0測3考
|41
|拔萃小學
4測2考
*小一沒有測考；小二、小三沒有考試，主科測驗全年共四次；小四至小六主科測驗全年共四次，其他科兩次，考試全年共兩次。
|34
|馬頭涌官立小學
|2測2考
|41
|九龍塘官立小學
|2測2考
|34
|中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
|2測2考
|34
|聖公會聖匠小學
|2測2考
|35
|天神嘉諾撒學校
|2測2考
|35
|聖公會聖提摩太小學
|2測2考
|35
|聖公會奉基千禧小學
|2測2考
|41
|華德學校
|2測2考
|41
|中華基督教會基華小學（九龍塘）
|2測2考
|41
|嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
|2測2考
|41
|九龍塘天主教華德學校
|2測2考
|41
|耀山學校
|0測2考
觀塘區
|校網
|學校
|全年測考次數
|48
|藍田循道衞理小學
|0測4考
|46
|佛教慈敬學校
0測3考
*小一不設總結性評估，改為多元化進展性評估
|46
|浸信宣道會呂明才小學
|0測3考
|46
|九龍灣聖若翰天主教小學
|0測3考
|46
|坪石天主教小學
|0測3考
|46
|聖公會九龍灣基樂小學
|0測3考
|48
|香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校
|0測3考
|48
|香港道教聯合會雲泉學校
|0測3考
|48
|樂華天主教小學
|0測3考
|48
|聖公會基樂小學
|0測3考
|48
|聖公會李兆強小學
|0測3考
|48
|聖公會聖約翰曾肇添小學
|0測3考
|48
|聖公會油塘基顯小學
|0測3考
|48
|聖安當小學
|0測3考
|48
|聖愛德華天主教小學
|0測3考
|48
|觀塘官立小學
|2測2考
|48
|觀塘官立小學（秀明道）
2測2考
小一透過不同形式進展性評估，取代全學年2測2考
|46
|天主教柏德學校
|2測2考
|46
|迦密梁省德學校
|2測2考
|48
|中華基督教會基法小學（油塘）
|2測2考
|48
|樂善堂楊仲明學校
|2測2考
|48
|天主教佑華小學
|2測2考
|48
|秀茂坪天主教小學
|2測2考
|48
|秀明小學
|2測2考
|48
|聖公會德田李兆強小學
|2測2考
|48
|聖若翰天主教小學
|2測2考
|48
|路德會聖馬太學校（秀茂坪）
|2測2考
|48
|基督教聖約教會堅樂小學
|2測2考
|46
|佐敦谷聖若瑟天主教小學
|1測2考
|48
|中華基督教會基法小學
|1測2考
|48
|閩僑小學
|1測2考
|48
|聖公會基顯小學
|0測2考
西貢區
|校網
|學校
|全年測考次數
|95
|基督教神召會梁省德小學
0測4考
*小一及小二推行零測考計劃，重視初小學生升小銜接。
|95
|西貢中心李少欽紀念學校
|0測4考
|95
|佛教志蓮小學
|0測3考
|95
|香海正覺蓮社佛教黃藻森學校
|0測3考
|95
|港澳信義會明道小學
|0測3考
|95
|樂善堂劉德學校
|0測3考
|95
|保良局馮晴紀念小學
|0測3考
|95
|保良局黃永樹小學
|0測3考
|95
|博愛醫院陳國威小學
|0測3考
|95
|西貢崇真天主教學校（小學部）
|0測3考
|95
|天主教聖安德肋小學
|0測3考
|95
|順德聯誼總會梁潔華小學
|0測3考
|95
|東華三院王余家潔紀念小學
|0測3考
|95
|仁愛堂田家炳小學
|0測3考
|95
|將軍澳官立小學
|2測2考
|95
|港澳信義會小學
|2測2考
|95
|景林天主教小學
|2測2考
|95
|將軍澳天主教小學
|2測2考
|95
|仁濟醫院陳耀星小學
|2測2考
|95
|基督教宣道會宣基小學
|1測2考
|95
|聖公會將軍澳基德小學
|1測2考
|95
|將軍澳循道衛理小學
|1測2考
深水埗區
|校網
|學校
|全年測考次數
|40
|聖公會聖紀文小學
|0測4考
|40
|福榮街官立小學
|0測3考
|40
|李鄭屋官立小學
|0測3考
|40
|長沙灣天主教小學
|0測3考
|40
|天主教善導小學
|0測3考
|40
|寶血會嘉靈學校
|0測3考
|40
|瑪利諾神父教會學校（小學部）
|0測3考
|40
|聖公會基福小學
|0測3考
|40
|聖公會基愛小學
|0測3考
|40
|聖公會聖安德烈小學
|0測3考
|40
|聖公會聖多馬小學
|0測3考
|40
|基督教香港信義會深信學校
|0測3考
|40
|深水埗官立小學
|2測2考
|40
|大坑東宣道小學
|2測2考
|40
|中華基督教會協和小學（長沙灣）
|2測2考
|40
|五邑工商總會學校
|2測2考
|40
|旅港開平商會學校
|2測2考
|40
|聖方濟愛德小學
|2測2考
|40
|深水埔街坊福利會小學
|1測2考
|40
|香港四邑商工總會新會商會學校
|0測2考
|40
|荔枝角天主教小學
|0測2考
黃大仙區
|校網
|學校
|全年測考次數
|43
|保良局陳南昌夫人小學
|0測4考
|43
|黃大仙官立小學
|0測3考
|43
|嘉諾撒小學
|0測3考
|43
|聖公會基德小學
|0測3考
|43
|黃大仙天主教小學
|0測3考
|43
|嘉諾撒小學（新蒲崗）
|0測3考
|45
|真鐸學校
|0測3考
|45
|保良局錦泰小學
|0測3考
|45
|聖文德天主教小學
|0測3考
|45
|聖博德天主教小學（蒲崗村道）
|0測3考
|45
|中華基督教會基慈小學
|0測3考
|45
|慈雲山聖文德天主教小學
0測3考
*小一第一學段不設考試。小一至小六不設常識考試，以進展性評估代之。
|41
|華德學校
|2測2考
|43
|福德學校
|2測2考
|43
|天主教伍華小學
|2測2考
|43
|天主教博智小學
|2測2考
|43
|聖博德學校
|2測2考
|45
|中華基督教會基華小學
|2測2考
|45
|彩雲聖若瑟小學
|2測2考
|45
|嗇色園主辦可立小學
|2測2考
|45
|伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
|2測2考
|不適用
|獻主會溥仁小學
|2測2考
|45
|慈雲山天主教小學
1測2考
*小一會進行模擬評估及第一次模擬考試，不計成績。
|43
|浸信會天虹小學
|0測2考
|43
|孔教學院大成小學
|0測2考
油尖旺區
|校網
|學校
|全年測考次數
|31
|循道學校
|0測3考
|31
|東華三院羅裕積小學
|0測3考
|31
|油蔴地天主教小學（海泓道）
|0測3考
|32
|大角嘴天主教小學
|0測3考
|34
|九龍婦女福利會李炳紀念學校
|0測3考
|31
|佐敦道官立小學
|2測2考
|32
|塘尾道官立小學
|2測2考
|不適用
|廣東道官立小學
|2測2考
|31
|中華基督教會灣仔堂基道小學
|2測2考
|31
|嘉諾撒聖瑪利學校
|2測2考
|31
|東莞同鄉會方樹泉學校
|2測2考
|31
|油蔴地天主教小學
|2測2考
|31
|油蔴地街坊會學校
|2測2考
|32
|中華基督教會協和小學
|2測2考
|32
|鮮魚行學校
|2測2考
|32
|聖公會基榮小學
|2測2考
|32
|大角嘴天主教小學（海帆道）
|2測2考
|31
|德信學校
|1測2考
|32
|中華基督教會基全小學
|0測2考
|32
|路德會沙崙學校
|0測2考
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責任編輯：林愛娜