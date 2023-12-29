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小一派位︱小一統一派位選校　九龍區152間官津小學全年測考次數大公開

中小學 13:01 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

九龍區152間官津小學全年測考次數大公開。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了九龍區152間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

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部分學校全年4次考試

在九龍區152間官津小學中，有9間學校設有4次考試，但不設測驗。有69間學校設3次考試，大多不設測驗，但有部分熱門傳統名校測考次數較多，例如41校網的喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）設3測3考、嘉諾撒聖家學校亦設2測3考。

12間小學小一全年不設測考

有25間學校為讓小一生適應校園生活，在測考方面作出調節，當中12間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，其餘學校則在減少小一生的測考次數。當中95校網的基督教神召會梁省德小學原設有0測4考，但小一及小二推行零測考計劃，以助初小學生升小銜接。

另外，41校網的拔萃小學原設4測2考，但小一沒有測考，小二及小三亦沒有考試，主科測驗全年共4次；35校網的馬頭涌官立小學（紅磡灣）原設0測3考，但小一全年及小二第一學期均不設考試，以進展性評估了解學生學習進度。

以下九龍區小學名單按考試次數從多至少排序：

九龍城區

校網學校全年測考次數
34保良局何壽南小學0測4考
34聖公會牧愛小學0測4考
34聖公會聖十架小學0測4考
35聖公會奉基小學0測4考
41喇沙小學3測3考
41瑪利諾修院學校（小學部）3測3考
41嘉諾撒聖家學校2測3考
34農圃道官立小學0測3考
34陳瑞祺（喇沙）小學0測3考
34基督教香港信義會紅磡信義學校0測3考
34協恩中學附屬小學0測3考
34合一堂學校0測3考
34九龍婦女福利會李炳紀念學校0測3考
34天主教領島學校0測3考
34獻主會小學0測3考
34獻主會聖馬善樂小學0測3考
34聖羅撒學校0測3考
34九龍靈光小學0測3考
35馬頭涌官立小學（紅磡灣）

0測3考

*小一全年及小二第一學期不設考試，以進展性評估了解學生學習進度。

35黃埔宣道小學0測3考
35葛量洪校友會黃埔學校0測3考
41拔萃小學

4測2考

*小一沒有測考；小二、小三沒有考試，主科測驗全年共四次；小四至小六主科測驗全年共四次，其他科兩次，考試全年共兩次。

34馬頭涌官立小學2測2考
41九龍塘官立小學2測2考
34中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）2測2考
34聖公會聖匠小學2測2考
35天神嘉諾撒學校2測2考
35聖公會聖提摩太小學2測2考
35聖公會奉基千禧小學2測2考
41華德學校2測2考
41中華基督教會基華小學（九龍塘）2測2考
41嘉諾撒聖家學校（九龍塘）2測2考
41九龍塘天主教華德學校2測2考
41耀山學校0測2考

觀塘區

校網學校全年測考次數
48藍田循道衞理小學0測4考
46佛教慈敬學校

0測3考

*小一不設總結性評估，改為多元化進展性評估

46浸信宣道會呂明才小學0測3考
46九龍灣聖若翰天主教小學0測3考
46坪石天主教小學0測3考
46聖公會九龍灣基樂小學0測3考
48香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校0測3考
48香港道教聯合會雲泉學校0測3考
48樂華天主教小學0測3考
48聖公會基樂小學0測3考
48聖公會李兆強小學0測3考
48聖公會聖約翰曾肇添小學0測3考
48聖公會油塘基顯小學0測3考
48聖安當小學0測3考
48聖愛德華天主教小學0測3考
48觀塘官立小學2測2考
48觀塘官立小學（秀明道）

2測2考

小一透過不同形式進展性評估，取代全學年2測2考

46天主教柏德學校2測2考
46迦密梁省德學校2測2考
48中華基督教會基法小學（油塘）2測2考
48樂善堂楊仲明學校2測2考
48天主教佑華小學2測2考
48秀茂坪天主教小學2測2考
48秀明小學2測2考
48聖公會德田李兆強小學2測2考
48聖若翰天主教小學2測2考
48路德會聖馬太學校（秀茂坪）2測2考
48基督教聖約教會堅樂小學2測2考
46佐敦谷聖若瑟天主教小學1測2考
48中華基督教會基法小學1測2考
48閩僑小學1測2考
48聖公會基顯小學0測2考

西貢區

校網學校全年測考次數
95基督教神召會梁省德小學

0測4考

*小一及小二推行零測考計劃，重視初小學生升小銜接。

95西貢中心李少欽紀念學校0測4考
95佛教志蓮小學0測3考
95香海正覺蓮社佛教黃藻森學校0測3考
95港澳信義會明道小學0測3考
95樂善堂劉德學校0測3考
95保良局馮晴紀念小學0測3考
95保良局黃永樹小學0測3考
95博愛醫院陳國威小學0測3考
95西貢崇真天主教學校（小學部）0測3考
95天主教聖安德肋小學0測3考
95順德聯誼總會梁潔華小學0測3考
95東華三院王余家潔紀念小學0測3考
95仁愛堂田家炳小學0測3考
95將軍澳官立小學2測2考
95港澳信義會小學2測2考
95景林天主教小學2測2考
95將軍澳天主教小學2測2考
95仁濟醫院陳耀星小學2測2考
95基督教宣道會宣基小學1測2考
95聖公會將軍澳基德小學1測2考
95將軍澳循道衛理小學1測2考

深水埗區

校網學校全年測考次數
40聖公會聖紀文小學0測4考
40福榮街官立小學0測3考
40李鄭屋官立小學0測3考
40長沙灣天主教小學0測3考
40天主教善導小學0測3考
40寶血會嘉靈學校0測3考
40瑪利諾神父教會學校（小學部）0測3考
40聖公會基福小學0測3考
40聖公會基愛小學0測3考
40聖公會聖安德烈小學0測3考
40聖公會聖多馬小學0測3考
40基督教香港信義會深信學校0測3考
40深水埗官立小學2測2考
40大坑東宣道小學2測2考
40中華基督教會協和小學（長沙灣）2測2考
40五邑工商總會學校2測2考
40旅港開平商會學校2測2考
40聖方濟愛德小學2測2考
40深水埔街坊福利會小學1測2考
40香港四邑商工總會新會商會學校0測2考
40荔枝角天主教小學0測2考

黃大仙區

校網學校全年測考次數
43保良局陳南昌夫人小學0測4考
43黃大仙官立小學0測3考
43嘉諾撒小學0測3考
43聖公會基德小學0測3考
43黃大仙天主教小學0測3考
43嘉諾撒小學（新蒲崗）0測3考
45真鐸學校0測3考
45保良局錦泰小學0測3考
45聖文德天主教小學0測3考
45聖博德天主教小學（蒲崗村道）0測3考
45中華基督教會基慈小學0測3考
45慈雲山聖文德天主教小學

0測3考

*小一第一學段不設考試。小一至小六不設常識考試，以進展性評估代之。

41華德學校2測2考
43福德學校2測2考
43天主教伍華小學2測2考
43天主教博智小學2測2考
43聖博德學校2測2考
45中華基督教會基華小學2測2考
45彩雲聖若瑟小學2測2考
45嗇色園主辦可立小學2測2考
45伊斯蘭鮑伯濤紀念小學2測2考
不適用獻主會溥仁小學2測2考
45慈雲山天主教小學

1測2考

*小一會進行模擬評估及第一次模擬考試，不計成績。

43浸信會天虹小學0測2考
43孔教學院大成小學0測2考

油尖旺區

校網學校全年測考次數
31循道學校0測3考
31東華三院羅裕積小學0測3考
31油蔴地天主教小學（海泓道）0測3考
32大角嘴天主教小學0測3考
34九龍婦女福利會李炳紀念學校0測3考
31佐敦道官立小學2測2考
32塘尾道官立小學2測2考
不適用廣東道官立小學2測2考
31中華基督教會灣仔堂基道小學2測2考
31嘉諾撒聖瑪利學校2測2考
31東莞同鄉會方樹泉學校2測2考
31油蔴地天主教小學2測2考
31油蔴地街坊會學校2測2考
32中華基督教會協和小學2測2考
32鮮魚行學校2測2考
32聖公會基榮小學2測2考
32大角嘴天主教小學（海帆道）2測2考
31德信學校1測2考
32中華基督教會基全小學0測2考
32路德會沙崙學校0測2考

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責任編輯：林愛娜

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