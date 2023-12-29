小一派位︱小一統一派位選校　九龍區152間官津小學全年測考次數大公開

▲ 九龍區152間官津小學全年測考次數大公開。

【小一派位/統一派位/測考次數/官津小學】小一統一派位將於2024年1月27及28日交表，家長選校時須考慮多方面因素，其中測考次數是評估學校會否給予學童過大壓力的參考數據之一。教育局近日亦促請全港學校審視測考安排，為學生減壓。TOPick根據《小學概覽2023》整理了九龍區152間官立及資助小學全年測考次數，助家長作出適合孩子的選擇。

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部分學校全年4次考試

在九龍區152間官津小學中，有9間學校設有4次考試，但不設測驗。有69間學校設3次考試，大多不設測驗，但有部分熱門傳統名校測考次數較多，例如41校網的喇沙小學及瑪利諾修院學校（小學部）設3測3考、嘉諾撒聖家學校亦設2測3考。

12間小學小一全年不設測考

有25間學校為讓小一生適應校園生活，在測考方面作出調節，當中12間小學小一全年不設測考，以進展性評估取代，其餘學校則在減少小一生的測考次數。當中95校網的基督教神召會梁省德小學原設有0測4考，但小一及小二推行零測考計劃，以助初小學生升小銜接。

另外，41校網的拔萃小學原設4測2考，但小一沒有測考，小二及小三亦沒有考試，主科測驗全年共4次；35校網的馬頭涌官立小學（紅磡灣）原設0測3考，但小一全年及小二第一學期均不設考試，以進展性評估了解學生學習進度。

以下九龍區小學名單按考試次數從多至少排序：

九龍城區

校網 學校 全年測考次數 34 保良局何壽南小學 0測4考 34 聖公會牧愛小學 0測4考 34 聖公會聖十架小學 0測4考 35 聖公會奉基小學 0測4考 41 喇沙小學 3測3考 41 瑪利諾修院學校（小學部） 3測3考 41 嘉諾撒聖家學校 2測3考 34 農圃道官立小學 0測3考 34 陳瑞祺（喇沙）小學 0測3考 34 基督教香港信義會紅磡信義學校 0測3考 34 協恩中學附屬小學 0測3考 34 合一堂學校 0測3考 34 九龍婦女福利會李炳紀念學校 0測3考 34 天主教領島學校 0測3考 34 獻主會小學 0測3考 34 獻主會聖馬善樂小學 0測3考 34 聖羅撒學校 0測3考 34 九龍靈光小學 0測3考 35 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 0測3考 *小一全年及小二第一學期不設考試，以進展性評估了解學生學習進度。 35 黃埔宣道小學 0測3考 35 葛量洪校友會黃埔學校 0測3考 41 拔萃小學 4測2考 *小一沒有測考；小二、小三沒有考試，主科測驗全年共四次；小四至小六主科測驗全年共四次，其他科兩次，考試全年共兩次。 34 馬頭涌官立小學 2測2考 41 九龍塘官立小學 2測2考 34 中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城） 2測2考 34 聖公會聖匠小學 2測2考 35 天神嘉諾撒學校 2測2考 35 聖公會聖提摩太小學 2測2考 35 聖公會奉基千禧小學 2測2考 41 華德學校 2測2考 41 中華基督教會基華小學（九龍塘） 2測2考 41 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 2測2考 41 九龍塘天主教華德學校 2測2考 41 耀山學校 0測2考

觀塘區

校網 學校 全年測考次數 48 藍田循道衞理小學 0測4考 46 佛教慈敬學校 0測3考 *小一不設總結性評估，改為多元化進展性評估 46 浸信宣道會呂明才小學 0測3考 46 九龍灣聖若翰天主教小學 0測3考 46 坪石天主教小學 0測3考 46 聖公會九龍灣基樂小學 0測3考 48 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 0測3考 48 香港道教聯合會雲泉學校 0測3考 48 樂華天主教小學 0測3考 48 聖公會基樂小學 0測3考 48 聖公會李兆強小學 0測3考 48 聖公會聖約翰曾肇添小學 0測3考 48 聖公會油塘基顯小學 0測3考 48 聖安當小學 0測3考 48 聖愛德華天主教小學 0測3考 48 觀塘官立小學 2測2考 48 觀塘官立小學（秀明道） 2測2考 小一透過不同形式進展性評估，取代全學年2測2考 46 天主教柏德學校 2測2考 46 迦密梁省德學校 2測2考 48 中華基督教會基法小學（油塘） 2測2考 48 樂善堂楊仲明學校 2測2考 48 天主教佑華小學 2測2考 48 秀茂坪天主教小學 2測2考 48 秀明小學 2測2考 48 聖公會德田李兆強小學 2測2考 48 聖若翰天主教小學 2測2考 48 路德會聖馬太學校（秀茂坪） 2測2考 48 基督教聖約教會堅樂小學 2測2考 46 佐敦谷聖若瑟天主教小學 1測2考 48 中華基督教會基法小學 1測2考 48 閩僑小學 1測2考 48 聖公會基顯小學 0測2考

西貢區

校網 學校 全年測考次數 95 基督教神召會梁省德小學 0測4考 *小一及小二推行零測考計劃，重視初小學生升小銜接。 95 西貢中心李少欽紀念學校 0測4考 95 佛教志蓮小學 0測3考 95 香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 0測3考 95 港澳信義會明道小學 0測3考 95 樂善堂劉德學校 0測3考 95 保良局馮晴紀念小學 0測3考 95 保良局黃永樹小學 0測3考 95 博愛醫院陳國威小學 0測3考 95 西貢崇真天主教學校（小學部） 0測3考 95 天主教聖安德肋小學 0測3考 95 順德聯誼總會梁潔華小學 0測3考 95 東華三院王余家潔紀念小學 0測3考 95 仁愛堂田家炳小學 0測3考 95 將軍澳官立小學 2測2考 95 港澳信義會小學 2測2考 95 景林天主教小學 2測2考 95 將軍澳天主教小學 2測2考 95 仁濟醫院陳耀星小學 2測2考 95 基督教宣道會宣基小學 1測2考 95 聖公會將軍澳基德小學 1測2考 95 將軍澳循道衛理小學 1測2考

深水埗區

校網 學校 全年測考次數 40 聖公會聖紀文小學 0測4考 40 福榮街官立小學 0測3考 40 李鄭屋官立小學 0測3考 40 長沙灣天主教小學 0測3考 40 天主教善導小學 0測3考 40 寶血會嘉靈學校 0測3考 40 瑪利諾神父教會學校（小學部） 0測3考 40 聖公會基福小學 0測3考 40 聖公會基愛小學 0測3考 40 聖公會聖安德烈小學 0測3考 40 聖公會聖多馬小學 0測3考 40 基督教香港信義會深信學校 0測3考 40 深水埗官立小學 2測2考 40 大坑東宣道小學 2測2考 40 中華基督教會協和小學（長沙灣） 2測2考 40 五邑工商總會學校 2測2考 40 旅港開平商會學校 2測2考 40 聖方濟愛德小學 2測2考 40 深水埔街坊福利會小學 1測2考 40 香港四邑商工總會新會商會學校 0測2考 40 荔枝角天主教小學 0測2考

黃大仙區

校網 學校 全年測考次數 43 保良局陳南昌夫人小學 0測4考 43 黃大仙官立小學 0測3考 43 嘉諾撒小學 0測3考 43 聖公會基德小學 0測3考 43 黃大仙天主教小學 0測3考 43 嘉諾撒小學（新蒲崗） 0測3考 45 真鐸學校 0測3考 45 保良局錦泰小學 0測3考 45 聖文德天主教小學 0測3考 45 聖博德天主教小學（蒲崗村道） 0測3考 45 中華基督教會基慈小學 0測3考 45 慈雲山聖文德天主教小學 0測3考 *小一第一學段不設考試。小一至小六不設常識考試，以進展性評估代之。 41 華德學校 2測2考 43 福德學校 2測2考 43 天主教伍華小學 2測2考 43 天主教博智小學 2測2考 43 聖博德學校 2測2考 45 中華基督教會基華小學 2測2考 45 彩雲聖若瑟小學 2測2考 45 嗇色園主辦可立小學 2測2考 45 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 2測2考 不適用 獻主會溥仁小學 2測2考 45 慈雲山天主教小學 1測2考 *小一會進行模擬評估及第一次模擬考試，不計成績。 43 浸信會天虹小學 0測2考 43 孔教學院大成小學 0測2考

油尖旺區

校網 學校 全年測考次數 31 循道學校 0測3考 31 東華三院羅裕積小學 0測3考 31 油蔴地天主教小學（海泓道） 0測3考 32 大角嘴天主教小學 0測3考 34 九龍婦女福利會李炳紀念學校 0測3考 31 佐敦道官立小學 2測2考 32 塘尾道官立小學 2測2考 不適用 廣東道官立小學 2測2考 31 中華基督教會灣仔堂基道小學 2測2考 31 嘉諾撒聖瑪利學校 2測2考 31 東莞同鄉會方樹泉學校 2測2考 31 油蔴地天主教小學 2測2考 31 油蔴地街坊會學校 2測2考 32 中華基督教會協和小學 2測2考 32 鮮魚行學校 2測2考 32 聖公會基榮小學 2測2考 32 大角嘴天主教小學（海帆道） 2測2考 31 德信學校 1測2考 32 中華基督教會基全小學 0測2考 32 路德會沙崙學校 0測2考

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責任編輯：林愛娜