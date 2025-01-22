小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開　邊間傳統名校設3考3測？

▲ 九龍區133間官津小學全年測考次數大公開，邊間傳統名校設3考3測？

【小一統一派位/小學測考次數/官津小學】為子女選擇小學時，家長須考慮多方面因素，包括測考次數會否給予他們過大壓力。TOPick根據《小學概覽2024》整理九龍區133間官立及資助小學全年測考次數，協助家長作出適合孩子的選擇。

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小學測考次數｜部分學校全年4次考試

在九龍區133間官津小學中，有3間學校設有4次考試，但不設測驗，包括聖公會聖十架小學、聖公會奉基小學、聖公會聖紀文小學，亦有傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）、嘉諾撒小學設3測3考。

眾多學校當中，有學校在小一測考作出調節，有17間學校的小一全年不設測考，以進展性評估取代，其餘學校則有減少小一的測考次數。

小學測考次數｜油尖旺區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 32 大角嘴天主教小學 0測3考(小一不設測考) 32 中華基督教會基全小學 0測2考(小一不設測考) 34 九龍婦女福利會李炳紀念學校 0測2考(小一不設測考) 31 循道學校 0測3考(小一2考) 31 東華三院羅裕積小學 0測3考(小一2考) 31 油蔴地天主教小學（海泓道） 0測3考(小一2考) 31 嘉諾撒聖瑪利學校 2測2考 31 油蔴地天主教小學 2測2考 31 佐敦道官立小學 1測2考(小一1測1考) 31 中華基督教會灣仔堂基道小學 1測2考(小一1測1考) 31 德信學校 1測2考(小一1測1考) 31 油蔴地街坊會學校 1測2考 31 東莞同鄉會方樹泉學校 1測2考 32 鮮魚行學校 2測2考(小一1測1考) 32 塘尾道官立小學 2測2考 32 大角嘴天主教小學（海帆道） 2測2考 32 中華基督教會協和小學 2測2考 32 聖公會基榮小學 2測2考 32 路德會沙崙學校 0測2考 不適用 廣東道官立小學 2測2考

同場加映：新加入「小班教學」學校名單（九龍區）

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小學測考次數｜九龍城區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 34 農圃道官立小學 0測3考(小一不設測考) 34 九龍婦女福利會李炳紀念學校 0測2考(小一不設測考) 34 浸信會天虹小學 0測2考(小一不設測考) 35 馬頭涌官立小學（紅磡灣） 0測3考(小一不設測考) 41 拔萃小學 4測2考(小一不設測考) 34 聖公會聖十架小學 0測4考(小一3考) 34 黃埔宣道小學 0測3考(小一2考) 34 保良局何壽南小學 0測3考(小一2考) 34 天主教領島學校 0測3考(小一2考) 34 陳瑞祺（喇沙）小學 0測3考 34 聖公會牧愛小學 0測3考 34 基督教香港信義會紅磡信義學校 0測3考 34 協恩中學附屬小學 0測3考 34 合一堂學校 0測3考 34 獻主會小學 0測3考 34 獻主會聖馬善樂小學 0測3考 34 聖羅撒學校 0測3考 34 九龍靈光小學 0測3考 34 馬頭涌官立小學 2測2考(小一1測2考) 34 中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城） 2測1考(小一1測1考) 34 聖公會聖匠小學 1測2考(小一2考) 35 聖公會奉基小學 0測4考 35 葛量洪校友會黃埔學校 0測3考 35 天神嘉諾撒學校 2測2考(小一1測1考) 35 聖公會聖提摩太小學 2測2考(小一1測1考) 35 聖公會奉基千禧小學 2測2考(小一1測1考) 41 瑪利諾修院學校（小學部） 3測3考(小一3測) 41 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 0測3考(小一2考) 41 喇沙小學 0測3考 41 嘉諾撒聖家學校 2測3考(小一1測2考) 41 華德學校 2測2考(小一1測2考) 41 中華基督教會基華小學（九龍塘） 2測2考(小一1測1考) 41 九龍塘官立小學 2測2考(小一1測1考) 41 九龍塘天主教華德學校 2測2考 41 耀山學校 0測2考

同場加映：小一叩門面試——面見家長常見題目

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小學測考次數｜深水埗區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 40 福榮街官立小學 0測3考(小一不設測考) 40 聖公會基愛小學 0測3考(小一不設測考) 40 深水埗官立小學 2測2考(小一不設測考) 40 聖公會聖紀文小學 0測4考 40 天主教善導小學 0測3考(小一1測2考) 40 李鄭屋官立小學 0測3考(小一2考) 40 聖公會基福小學 0測3考(小一2考) 40 寶血會嘉靈學校 0測3考(小一2考) 40 郭怡雅神父紀念學校 0測3考(小一2考) 40 長沙灣天主教小學 0測3考(小一1測1考) 40 瑪利諾神父教會學校（小學部） 0測3考 40 聖公會聖安德烈小學 0測3考 40 聖公會聖多馬小學 0測3考 40 基督教香港信義會深信學校 0測3考 40 聖方濟愛德小學 2測2考(小一1測2考) 40 中華基督教會協和小學（長沙灣） 2測2考(小一1測1考) 40 五邑工商總會學校 2測2考 40 旅港開平商會學校 2測2考 40 大坑東宣道小學 2測2考 40 深水埔街坊福利會小學 1測2考(小一1測1考) 40 香港四邑商工總會新會商會學校 0測2考 40 荔枝角天主教小學 0測2考

小學測考次數｜黃大仙區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 45 中華基督教會基慈小學 0測3考(小一不設測考) 不適用 孔教學院大成小學 0測2考(小一不設測考) 41 華德學校 2測2考(小一1測2考) 43 嘉諾撒小學 3測3考(小一2測2考) 43 聖公會基德小學 0測3考(小一2考) 43 黃大仙天主教小學 0測3考(小一2考) 43 保良局陳南昌夫人小學 0測3考 43 黃大仙官立小學 0測3考 43 福德學校 2測2考(小一1測2考) 43 天主教伍華小學 2測2考(小一1測1考) 43 天主教博智小學 2測2考 43 聖博德學校 2測2考 45 聖文德天主教小學 0測3考(小一3測) 45 嘉諾撒小學（新蒲崗） 0測3考(小一2考) 45 聖博德天主教小學（蒲崗村道） 0測3考(小一2考) 45 慈雲山聖文德天主教小學 0測3考(小一2考) 45 中華基督教會基華小學 0測3考(小一2考) 45 真鐸學校 0測3考(小一1考) 45 嗇色園主辦可立小學 2測2考(小一1測2考) 45 彩雲聖若瑟小學 0測3考(小一1考) 45 保良局錦泰小學 0測3考 45 伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 2測2考 45 慈雲山天主教小學 1測2考(小一1考) 不適用 獻主會溥仁小學 2測2考(24/25學年不設小一)

小學測考次數｜觀塘區

校網 學校 各級測考次數（小一測考安排） 46 佛教慈敬學校 0測3考(小一不設測考) 48 觀塘官立小學（秀明道） 2測2考(小一不設測考) 48 樂善堂楊仲明學校 2測2考(小一不設測考) 48 秀明小學 1測2考(小一不設測考) 46 坪石天主教小學 0測3考(小一2考) 46 聖公會九龍灣基樂小學 0測3考(小一2考) 46 香港道教聯合會雲泉學校 0測3考(小一2考) 46 浸信宣道會呂明才小學 0測3考(小一1考) 46 九龍灣聖若翰天主教小學 0測3考 46 迦密梁省德學校 2測2考(小一2測1考) 46 天主教柏德學校 2測2考(小一1測1考) 46 佐敦谷聖若瑟天主教小學 1測2考(小一1考) 48 樂華天主教小學 0測3考(小一2考) 48 聖公會油塘基顯小學 0測3考(小一2考) 48 聖愛德華天主教小學 0測3考(小一2考) 48 香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校 0測3考(小一2考) 48 聖公會李兆強小學 0測3考(小一1考) 48 聖公會基樂小學 0測3考 48 聖公會聖約翰曾肇添小學 0測3考 48 聖安當小學 0測3考 48 天主教佑華小學 2測2考(小一1測2考) 48 觀塘官立小學 2測2考(小一1測1考) 48 中華基督教會基法小學（油塘） 2測2考(小一1測1考) 48 秀茂坪天主教小學 2測2考(小一1測1考) 48 基督教聖約教會堅樂小學 2測2考(小一1測1考) 48 聖公會德田李兆強小學 2測2考 48 聖若翰天主教小學 2測2考 48 路德會聖馬太學校（秀茂坪） 2測2考 48 中華基督教會基法小學 1測2考(小一1測1考) 48 閩僑小學 1測2考 48 藍田循道衞理小學 0測2考(小一3考) 48 聖公會基顯小學 0測2考(小一1考)

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