  • 18°C
香港時間：2025122日 (三) 23:02

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開　邊間傳統名校設3考3測？

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 萬千星輝頒獎典禮2024 保暖大法 王星 超市大搜查 升中面試 小一入學 財政預算案2025 名校專區 農曆新年 會員有獎

九龍區133間官津小學全年測考次數大公開，邊間傳統名校設3考3測？

【小一統一派位/小學測考次數/官津小學】為子女選擇小學時，家長須考慮多方面因素，包括測考次數會否給予他們過大壓力。TOPick根據《小學概覽2024》整理九龍區133間官立及資助小學全年測考次數，協助家長作出適合孩子的選擇。

最新影片推介：

童學園
校園直撃｜少數族裔研發創新菠蘿包口味　筏可校長：平庸學生也能出人頭地

小學測考次數｜部分學校全年4次考試

在九龍區133間官津小學中，有3間學校設有4次考試，但不設測驗，包括聖公會聖十架小學、聖公會奉基小學、聖公會聖紀文小學，亦有傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）、嘉諾撒小學設3測3考。

眾多學校當中，有學校在小一測考作出調節，有17間學校的小一全年不設測考，以進展性評估取代，其餘學校則有減少小一的測考次數。

小學測考次數｜油尖旺區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
32大角嘴天主教小學0測3考(小一不設測考)
32中華基督教會基全小學0測2考(小一不設測考)
34九龍婦女福利會李炳紀念學校0測2考(小一不設測考)
31循道學校0測3考(小一2考)
31東華三院羅裕積小學0測3考(小一2考)
31油蔴地天主教小學（海泓道）0測3考(小一2考)
31嘉諾撒聖瑪利學校2測2考
31油蔴地天主教小學2測2考
31佐敦道官立小學1測2考(小一1測1考)
31中華基督教會灣仔堂基道小學1測2考(小一1測1考)
31德信學校1測2考(小一1測1考)
31油蔴地街坊會學校1測2考
31東莞同鄉會方樹泉學校1測2考
32鮮魚行學校2測2考(小一1測1考)
32塘尾道官立小學2測2考
32大角嘴天主教小學（海帆道）2測2考
32中華基督教會協和小學2測2考
32聖公會基榮小學2測2考
32路德會沙崙學校0測2考
不適用廣東道官立小學2測2考

同場加映：新加入「小班教學」學校名單（九龍區）

點擊圖片放大
+12
+11

小學測考次數｜九龍城區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
34農圃道官立小學0測3考(小一不設測考)
34九龍婦女福利會李炳紀念學校0測2考(小一不設測考)
34浸信會天虹小學0測2考(小一不設測考)
35馬頭涌官立小學（紅磡灣）0測3考(小一不設測考)
41拔萃小學4測2考(小一不設測考)
34聖公會聖十架小學0測4考(小一3考)
34黃埔宣道小學0測3考(小一2考)
34保良局何壽南小學0測3考(小一2考)
34天主教領島學校0測3考(小一2考)
34陳瑞祺（喇沙）小學0測3考
34聖公會牧愛小學0測3考
34基督教香港信義會紅磡信義學校0測3考
34協恩中學附屬小學0測3考
34合一堂學校0測3考
34獻主會小學0測3考
34獻主會聖馬善樂小學0測3考
34聖羅撒學校0測3考
34九龍靈光小學0測3考
34馬頭涌官立小學2測2考(小一1測2考)
34中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）2測1考(小一1測1考)
34聖公會聖匠小學1測2考(小一2考)
35聖公會奉基小學0測4考
35葛量洪校友會黃埔學校0測3考
35天神嘉諾撒學校2測2考(小一1測1考)
35聖公會聖提摩太小學2測2考(小一1測1考)
35聖公會奉基千禧小學2測2考(小一1測1考)
41瑪利諾修院學校（小學部）3測3考(小一3測)
41嘉諾撒聖家學校（九龍塘）0測3考(小一2考)
41喇沙小學0測3考
41嘉諾撒聖家學校2測3考(小一1測2考)
41華德學校2測2考(小一1測2考)
41中華基督教會基華小學（九龍塘）2測2考(小一1測1考)
41九龍塘官立小學2測2考(小一1測1考)
41九龍塘天主教華德學校2測2考
41耀山學校0測2考

同場加映：小一叩門面試——面見家長常見題目

點擊圖片放大
+11
+10

小學測考次數｜深水埗區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
40福榮街官立小學0測3考(小一不設測考)
40聖公會基愛小學0測3考(小一不設測考)
40深水埗官立小學2測2考(小一不設測考)
40聖公會聖紀文小學0測4考
40天主教善導小學0測3考(小一1測2考)
40李鄭屋官立小學0測3考(小一2考)
40聖公會基福小學0測3考(小一2考)
40寶血會嘉靈學校0測3考(小一2考)
40郭怡雅神父紀念學校0測3考(小一2考)
40長沙灣天主教小學0測3考(小一1測1考)
40瑪利諾神父教會學校（小學部）0測3考
40聖公會聖安德烈小學0測3考
40聖公會聖多馬小學0測3考
40基督教香港信義會深信學校0測3考
40聖方濟愛德小學2測2考(小一1測2考)
40中華基督教會協和小學（長沙灣）2測2考(小一1測1考)
40五邑工商總會學校2測2考
40旅港開平商會學校2測2考
40大坑東宣道小學2測2考
40深水埔街坊福利會小學1測2考(小一1測1考)
40香港四邑商工總會新會商會學校0測2考
40荔枝角天主教小學0測2考

小學測考次數｜黃大仙區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
45中華基督教會基慈小學0測3考(小一不設測考)
不適用孔教學院大成小學0測2考(小一不設測考)
41華德學校2測2考(小一1測2考)
43嘉諾撒小學3測3考(小一2測2考)
43聖公會基德小學0測3考(小一2考)
43黃大仙天主教小學0測3考(小一2考)
43保良局陳南昌夫人小學0測3考
43黃大仙官立小學0測3考
43福德學校2測2考(小一1測2考)
43天主教伍華小學2測2考(小一1測1考)
43天主教博智小學2測2考
43聖博德學校2測2考
45聖文德天主教小學0測3考(小一3測)
45嘉諾撒小學（新蒲崗）0測3考(小一2考)
45聖博德天主教小學（蒲崗村道）0測3考(小一2考)
45慈雲山聖文德天主教小學0測3考(小一2考)
45中華基督教會基華小學0測3考(小一2考)
45真鐸學校0測3考(小一1考)
45嗇色園主辦可立小學2測2考(小一1測2考)
45彩雲聖若瑟小學0測3考(小一1考)
45保良局錦泰小學0測3考
45伊斯蘭鮑伯濤紀念小學2測2考
45慈雲山天主教小學1測2考(小一1考)
不適用獻主會溥仁小學2測2考(24/25學年不設小一)

小學測考次數｜觀塘區

校網學校各級測考次數（小一測考安排）
46佛教慈敬學校0測3考(小一不設測考)
48觀塘官立小學（秀明道）2測2考(小一不設測考)
48樂善堂楊仲明學校2測2考(小一不設測考)
48秀明小學1測2考(小一不設測考)
46坪石天主教小學0測3考(小一2考)
46聖公會九龍灣基樂小學0測3考(小一2考)
46香港道教聯合會雲泉學校0測3考(小一2考)
46浸信宣道會呂明才小學0測3考(小一1考)
46九龍灣聖若翰天主教小學0測3考
46迦密梁省德學校2測2考(小一2測1考)
46天主教柏德學校2測2考(小一1測1考)
46佐敦谷聖若瑟天主教小學1測2考(小一1考)
48樂華天主教小學0測3考(小一2考)
48聖公會油塘基顯小學0測3考(小一2考)
48聖愛德華天主教小學0測3考(小一2考)
48香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校0測3考(小一2考)
48聖公會李兆強小學0測3考(小一1考)
48聖公會基樂小學0測3考
48聖公會聖約翰曾肇添小學0測3考
48聖安當小學0測3考
48天主教佑華小學2測2考(小一1測2考)
48觀塘官立小學2測2考(小一1測1考)
48中華基督教會基法小學（油塘）2測2考(小一1測1考)
48秀茂坪天主教小學2測2考(小一1測1考)
48基督教聖約教會堅樂小學2測2考(小一1測1考)
48聖公會德田李兆強小學2測2考
48聖若翰天主教小學2測2考
48路德會聖馬太學校（秀茂坪）2測2考
48中華基督教會基法小學1測2考(小一1測1考)
48閩僑小學1測2考
48藍田循道衞理小學0測2考(小一3考)
48聖公會基顯小學0測2考(小一1考)

相關報道：

最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名 最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪

男拔小學面試2024｜男拔附小辦小一入學簡介會 校長親述2種面試行為屬大忌

小一升學2025｜小一統一派位1.13起交選校表 升學專家教1招增「中獎」機會【附小一入學重要日程】

小一統一派位2025｜必睇懶人包 填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】

幼小銜接｜如何克服恐懼+調整作息    爸媽必知子女幼升小開學4大準備

小一面試︱英華小學每年4000人報考小一設3輪面試 校長分享3個學生常犯失手位

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
21:00 2025/01/21
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/17
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
小一派位2025｜小一統一派位填表+叩門攻略　校長教3大技巧增入心儀學校機會
16:58 2025/01/10
小一派位2025｜小一統一派位填表+叩門攻略　校長教3大技巧增入心儀學校機會
小一統一派位2025｜必睇懶人包　填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
16:48 2025/01/03
小一統一派位2025｜必睇懶人包　填表攻略+epoa小一入學電子平台教學+全港TOP100小學排名+面試攻略+校園介紹【不斷更新】
直屬學校｜小一揀直屬學校升中有保證　即睇全港直屬中小學名單
17:36 2024/11/07
直屬學校｜小一揀直屬學校升中有保證　即睇全港直屬中小學名單
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單
20:38 2024/11/26
小班教學2024｜2025小一統一派位選校指南　全港417間小班教學學校名單

你可能感興趣

小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
21:00 2025/01/21
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/17
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
小一派位2025｜小一統一派位填表+叩門攻略　校長教3大技巧增入心儀學校機會
16:58 2025/01/10
小一派位2025｜小一統一派位填表+叩門攻略　校長教3大技巧增入心儀學校機會
中小學考試 中小學教育 小一派位 小一學校網

最高瀏覽

精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
精神健康丨KK園生還者親爆人間煉獄 無業績「豬仔」遭摘器官　一對腎黑市售¥80萬女性會遭性暴力
急症室最長等候時間（01月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間16:05）
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
小學測考次數｜港島及離島82間官津小學全年測考次數公開　14校小一不設測考
失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單
失智風險｜長期吃5類食物釀慢性發炎　研究揭失智風險增逾8成　專家列抗炎食物清單
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份
鄧兆尊爆料︱女星同時暗交6個富豪意外懷孕　鄧兆尊提供8大貼士透露身份