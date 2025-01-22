小學測考次數｜九龍區133間官津小學全年測考次數大公開 邊間傳統名校設3考3測？
撰文： TOPick教育組
發布時間： 2 小時前
最後更新： 1 小時前
【小一統一派位/小學測考次數/官津小學】為子女選擇小學時，家長須考慮多方面因素，包括測考次數會否給予他們過大壓力。TOPick根據《小學概覽2024》整理九龍區133間官立及資助小學全年測考次數，協助家長作出適合孩子的選擇。
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小學測考次數｜部分學校全年4次考試
在九龍區133間官津小學中，有3間學校設有4次考試，但不設測驗，包括聖公會聖十架小學、聖公會奉基小學、聖公會聖紀文小學，亦有傳統名校瑪利諾修院學校（小學部）、嘉諾撒小學設3測3考。
眾多學校當中，有學校在小一測考作出調節，有17間學校的小一全年不設測考，以進展性評估取代，其餘學校則有減少小一的測考次數。
小學測考次數｜油尖旺區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|32
|大角嘴天主教小學
|0測3考(小一不設測考)
|32
|中華基督教會基全小學
|0測2考(小一不設測考)
|34
|九龍婦女福利會李炳紀念學校
|0測2考(小一不設測考)
|31
|循道學校
|0測3考(小一2考)
|31
|東華三院羅裕積小學
|0測3考(小一2考)
|31
|油蔴地天主教小學（海泓道）
|0測3考(小一2考)
|31
|嘉諾撒聖瑪利學校
|2測2考
|31
|油蔴地天主教小學
|2測2考
|31
|佐敦道官立小學
|1測2考(小一1測1考)
|31
|中華基督教會灣仔堂基道小學
|1測2考(小一1測1考)
|31
|德信學校
|1測2考(小一1測1考)
|31
|油蔴地街坊會學校
|1測2考
|31
|東莞同鄉會方樹泉學校
|1測2考
|32
|鮮魚行學校
|2測2考(小一1測1考)
|32
|塘尾道官立小學
|2測2考
|32
|大角嘴天主教小學（海帆道）
|2測2考
|32
|中華基督教會協和小學
|2測2考
|32
|聖公會基榮小學
|2測2考
|32
|路德會沙崙學校
|0測2考
|不適用
|廣東道官立小學
|2測2考
同場加映：新加入「小班教學」學校名單（九龍區）
小學測考次數｜九龍城區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|34
|農圃道官立小學
|0測3考(小一不設測考)
|34
|九龍婦女福利會李炳紀念學校
|0測2考(小一不設測考)
|34
|浸信會天虹小學
|0測2考(小一不設測考)
|35
|馬頭涌官立小學（紅磡灣）
|0測3考(小一不設測考)
|41
|拔萃小學
|4測2考(小一不設測考)
|34
|聖公會聖十架小學
|0測4考(小一3考)
|34
|黃埔宣道小學
|0測3考(小一2考)
|34
|保良局何壽南小學
|0測3考(小一2考)
|34
|天主教領島學校
|0測3考(小一2考)
|34
|陳瑞祺（喇沙）小學
|0測3考
|34
|聖公會牧愛小學
|0測3考
|34
|基督教香港信義會紅磡信義學校
|0測3考
|34
|協恩中學附屬小學
|0測3考
|34
|合一堂學校
|0測3考
|34
|獻主會小學
|0測3考
|34
|獻主會聖馬善樂小學
|0測3考
|34
|聖羅撒學校
|0測3考
|34
|九龍靈光小學
|0測3考
|34
|馬頭涌官立小學
|2測2考(小一1測2考)
|34
|中華基督教會灣仔堂基道小學（九龍城）
|2測1考(小一1測1考)
|34
|聖公會聖匠小學
|1測2考(小一2考)
|35
|聖公會奉基小學
|0測4考
|35
|葛量洪校友會黃埔學校
|0測3考
|35
|天神嘉諾撒學校
|2測2考(小一1測1考)
|35
|聖公會聖提摩太小學
|2測2考(小一1測1考)
|35
|聖公會奉基千禧小學
|2測2考(小一1測1考)
|41
|瑪利諾修院學校（小學部）
|3測3考(小一3測)
|41
|嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
|0測3考(小一2考)
|41
|喇沙小學
|0測3考
|41
|嘉諾撒聖家學校
|2測3考(小一1測2考)
|41
|華德學校
|2測2考(小一1測2考)
|41
|中華基督教會基華小學（九龍塘）
|2測2考(小一1測1考)
|41
|九龍塘官立小學
|2測2考(小一1測1考)
|41
|九龍塘天主教華德學校
|2測2考
|41
|耀山學校
|0測2考
同場加映：小一叩門面試——面見家長常見題目
小學測考次數｜深水埗區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|40
|福榮街官立小學
|0測3考(小一不設測考)
|40
|聖公會基愛小學
|0測3考(小一不設測考)
|40
|深水埗官立小學
|2測2考(小一不設測考)
|40
|聖公會聖紀文小學
|0測4考
|40
|天主教善導小學
|0測3考(小一1測2考)
|40
|李鄭屋官立小學
|0測3考(小一2考)
|40
|聖公會基福小學
|0測3考(小一2考)
|40
|寶血會嘉靈學校
|0測3考(小一2考)
|40
|郭怡雅神父紀念學校
|0測3考(小一2考)
|40
|長沙灣天主教小學
|0測3考(小一1測1考)
|40
|瑪利諾神父教會學校（小學部）
|0測3考
|40
|聖公會聖安德烈小學
|0測3考
|40
|聖公會聖多馬小學
|0測3考
|40
|基督教香港信義會深信學校
|0測3考
|40
|聖方濟愛德小學
|2測2考(小一1測2考)
|40
|中華基督教會協和小學（長沙灣）
|2測2考(小一1測1考)
|40
|五邑工商總會學校
|2測2考
|40
|旅港開平商會學校
|2測2考
|40
|大坑東宣道小學
|2測2考
|40
|深水埔街坊福利會小學
|1測2考(小一1測1考)
|40
|香港四邑商工總會新會商會學校
|0測2考
|40
|荔枝角天主教小學
|0測2考
小學測考次數｜黃大仙區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|45
|中華基督教會基慈小學
|0測3考(小一不設測考)
|不適用
|孔教學院大成小學
|0測2考(小一不設測考)
|41
|華德學校
|2測2考(小一1測2考)
|43
|嘉諾撒小學
|3測3考(小一2測2考)
|43
|聖公會基德小學
|0測3考(小一2考)
|43
|黃大仙天主教小學
|0測3考(小一2考)
|43
|保良局陳南昌夫人小學
|0測3考
|43
|黃大仙官立小學
|0測3考
|43
|福德學校
|2測2考(小一1測2考)
|43
|天主教伍華小學
|2測2考(小一1測1考)
|43
|天主教博智小學
|2測2考
|43
|聖博德學校
|2測2考
|45
|聖文德天主教小學
|0測3考(小一3測)
|45
|嘉諾撒小學（新蒲崗）
|0測3考(小一2考)
|45
|聖博德天主教小學（蒲崗村道）
|0測3考(小一2考)
|45
|慈雲山聖文德天主教小學
|0測3考(小一2考)
|45
|中華基督教會基華小學
|0測3考(小一2考)
|45
|真鐸學校
|0測3考(小一1考)
|45
|嗇色園主辦可立小學
|2測2考(小一1測2考)
|45
|彩雲聖若瑟小學
|0測3考(小一1考)
|45
|保良局錦泰小學
|0測3考
|45
|伊斯蘭鮑伯濤紀念小學
|2測2考
|45
|慈雲山天主教小學
|1測2考(小一1考)
|不適用
|獻主會溥仁小學
|2測2考(24/25學年不設小一)
小學測考次數｜觀塘區
|校網
|學校
|各級測考次數（小一測考安排）
|46
|佛教慈敬學校
|0測3考(小一不設測考)
|48
|觀塘官立小學（秀明道）
|2測2考(小一不設測考)
|48
|樂善堂楊仲明學校
|2測2考(小一不設測考)
|48
|秀明小學
|1測2考(小一不設測考)
|46
|坪石天主教小學
|0測3考(小一2考)
|46
|聖公會九龍灣基樂小學
|0測3考(小一2考)
|46
|香港道教聯合會雲泉學校
|0測3考(小一2考)
|46
|浸信宣道會呂明才小學
|0測3考(小一1考)
|46
|九龍灣聖若翰天主教小學
|0測3考
|46
|迦密梁省德學校
|2測2考(小一2測1考)
|46
|天主教柏德學校
|2測2考(小一1測1考)
|46
|佐敦谷聖若瑟天主教小學
|1測2考(小一1考)
|48
|樂華天主教小學
|0測3考(小一2考)
|48
|聖公會油塘基顯小學
|0測3考(小一2考)
|48
|聖愛德華天主教小學
|0測3考(小一2考)
|48
|香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校
|0測3考(小一2考)
|48
|聖公會李兆強小學
|0測3考(小一1考)
|48
|聖公會基樂小學
|0測3考
|48
|聖公會聖約翰曾肇添小學
|0測3考
|48
|聖安當小學
|0測3考
|48
|天主教佑華小學
|2測2考(小一1測2考)
|48
|觀塘官立小學
|2測2考(小一1測1考)
|48
|中華基督教會基法小學（油塘）
|2測2考(小一1測1考)
|48
|秀茂坪天主教小學
|2測2考(小一1測1考)
|48
|基督教聖約教會堅樂小學
|2測2考(小一1測1考)
|48
|聖公會德田李兆強小學
|2測2考
|48
|聖若翰天主教小學
|2測2考
|48
|路德會聖馬太學校（秀茂坪）
|2測2考
|48
|中華基督教會基法小學
|1測2考(小一1測1考)
|48
|閩僑小學
|1測2考
|48
|藍田循道衞理小學
|0測2考(小一3考)
|48
|聖公會基顯小學
|0測2考(小一1考)
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