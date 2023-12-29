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直播賣樓丨向太公告將初直播開售澳門樓盤　親揭豪宅名字背藏甜蜜原因

娛樂 11:57 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

向太陳嵐宣佈將直播賣樓！

直播帶貸成為近年的熱門銷售方式，賣食品、衣飾或家電大家聽得多，直播賣樓又聽過未？

向華強太太陳嵐在昨日(12月28日)透過於微博發帖文，宣布將於直播裡「賣房子」，出售的是她跟丈夫向華強花費10年打造的澳門豪華大樓。

【明星豪宅】向太家設Hermès陳列櫃　陳嵐拍片公開九龍塘豪宅【多圖】

向太售出位於澳門的夢想大樓。（取自微博）

【中國之星】陳嵐晒八千多萬巨鑽放閃　向華強表白：希望跟向太一直到鑽石婚60年

夢想大樓花10年打造

向太於微博寫道：「最近真的很期待過新年，因為終於有時間把我的Tiffany House帶到大家面前了。1月2日16:00，我會在直播間帶大家一起看我和龍五先生用十年心血打造的房子。」

另外，向太更上載一短片，她透露去年5月，花10年時間建造的夢想大樓終於完成，片中更展示大樓的外觀和裝潢。

她說：「它的外觀就像是很漂亮的首飾盒，看起來很時尚，那會所呀，用戶的走廊和大堂，還有交樓的標準，我重金禮聘張叔平大師設計，所以很舒服又實用，更有藝術感。」

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【豪宅曝光】向太再送豪宅獎勵新抱生B　1.6億港元購台北豪宅贈郭碧婷【多圖】

去年在港設展銷廳

向太透露大樓取名「Tiffany House」的由來，背後藏著浪漫原因，她解釋：「龍五先生說用我的名字命名這座大樓，所以就叫做Tiffany House，因為我的名字叫Tiffany。」

兩人今年已結婚43年，她感性說：「希望這座Tiffany House也能夠給大家帶來好運，讓每一位入住的人都能擁有幸福。最後向太不忘推介一下：「看好房，選好貨。」

由中國星集團（0326）發展的樓盤TIFFANY HOUSE，去年已經在香港開設展銷廳，TIFFANY HOUSE位處金蓮花廣場旁，共設兩座，提供230伙，主打兩至三房單位，去年中澳門成交呎價為8,000至1.2萬元。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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