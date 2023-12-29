青春期行為︱小六兒子自慰床單痴笠笠 港媽憂影響成績：入唔到B1中學好大鑊

▲ 港媽擔心兒子出現青春期行為，會影響升中成績。

處於青春期的男孩子自慰會影響學業？有港媽日前在討論區上發貼求助，指自己一直與小六兒子同睡，最近發現床單痴笠笠，後來發現兒子睡覺時自慰導致。由於正值升中階段，港媽擔心兒子的行為會影響考呈分試，形容「考唔到Band1中學好大鑊！」究竟青春期的行為會否影響身體健康，會否影響學業呢？

自慰會不會影響身體健康？

根據衞生署學生健康服務- 青春期(學生篇)資料，自慰是青少年男女常見的行為，故毋須感到內疚、羞恥或罪惡感。雖然自慰本身不會影響身體健康，但應注意衞生，切勿採用一些有可能引致身體受損的自慰方法，同時亦要避免過分沉溺，以免影響日常的社交及學習生活。要避免過分沉溺自慰，可採取以下方法︰

• 避免看誘發性衝動的刊物 (如：色情書刊及電影)。

• 有困擾時，多與師長或朋友交談及尋求輔導，避免因過分孤獨而藉自慰來逃避現實。

• 多運動、參與群體活動及培養良好嗜好，以消耗多餘精力，使精神有所寄託。

與子女溝通三步曲

衛生署家庭健康服務的明TEEN會更好 - 家有少年也分享過類似的個案，指有媽媽發現青春期兒子在瀏覽色情網頁，並提出親子溝通散佈曲。

第一步

青少年性器官感覺變得敏銳和易興奮是正常的。他們或以自瀆的行為來減低性興奮帶來的緊張；只要不影響日常生活，父母不用過分擔心。

家長別把性當作是禁忌避而不談，這只會令孩子產生罪疚感，亦容易讓他尋求偏差的途徑(例如色情刊物)來獲取性知識。

第二步

平日多與子女閒談和說笑，加深了解和增進感情；鼓勵他們傾訴心事。也可藉著看報或看電視，跟他談談對性與兩性的看法。

分析瀏覽色情資訊的壞處。先讓子女表達覺得這些資訊吸引的原因，再解釋不妥當之處。

第三步

教導子女要好好保護自己的身體，免受侵犯；也要尊重別人，不可擅自觸碰別人的身體。

在電腦安裝安全軟件，以攔截内容「兒童不宜」的網頁。提供正面資訊和渠道(見參考資料)，灌輸正確的性知識。

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責任編輯︰王明芳