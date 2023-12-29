  • 21°C
香港時間 : 20231229日 (週五) 13:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

青春期行為︱小六兒子自慰床單痴笠笠 港媽憂影響成績：入唔到B1中學好大鑊

育兒資訊 12:35 2023/12/29

分享：

分享：

熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

港媽擔心兒子出現青春期行為，會影響升中成績。

處於青春期的男孩子自慰會影響學業？有港媽日前在討論區上發貼求助，指自己一直與小六兒子同睡，最近發現床單痴笠笠，後來發現兒子睡覺時自慰導致。由於正值升中階段，港媽擔心兒子的行為會影響考呈分試，形容「考唔到Band1中學好大鑊！」究竟青春期的行為會否影響身體健康，會否影響學業呢？

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜二手名牌袋寄賣過程大公開　店主分享三大注意事項

 自慰會不會影響身體健康？

根據衞生署學生健康服務- 青春期(學生篇)資料，自慰是青少年男女常見的行為，故毋須感到內疚、羞恥或罪惡感。雖然自慰本身不會影響身體健康，但應注意衞生，切勿採用一些有可能引致身體受損的自慰方法，同時亦要避免過分沉溺，以免影響日常的社交及學習生活。要避免過分沉溺自慰，可採取以下方法︰

• 避免看誘發性衝動的刊物 (如：色情書刊及電影)。

• 有困擾時，多與師長或朋友交談及尋求輔導，避免因過分孤獨而藉自慰來逃避現實。

• 多運動、參與群體活動及培養良好嗜好，以消耗多餘精力，使精神有所寄託。

與子女溝通三步曲

衛生署家庭健康服務的明TEEN會更好 - 家有少年也分享過類似的個案，指有媽媽發現青春期兒子在瀏覽色情網頁，並提出親子溝通散佈曲。

  • 第一步

青少年性器官感覺變得敏銳和易興奮是正常的。他們或以自瀆的行為來減低性興奮帶來的緊張；只要不影響日常生活，父母不用過分擔心。

家長別把性當作是禁忌避而不談，這只會令孩子產生罪疚感，亦容易讓他尋求偏差的途徑(例如色情刊物)來獲取性知識。

  • 第二步

平日多與子女閒談和說笑，加深了解和增進感情；鼓勵他們傾訴心事。也可藉著看報或看電視，跟他談談對性與兩性的看法。

分析瀏覽色情資訊的壞處。先讓子女表達覺得這些資訊吸引的原因，再解釋不妥當之處。

  • 第三步

教導子女要好好保護自己的身體，免受侵犯；也要尊重別人，不可擅自觸碰別人的身體。

在電腦安裝安全軟件，以攔截内容「兒童不宜」的網頁。提供正面資訊和渠道(見參考資料)，灌輸正確的性知識。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳

爸媽心聲 衞生署