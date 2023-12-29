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寓教於樂︱幼師婚禮幼稚園舉辦 學生做伴娘伴郎網民激讚送最純真祝福

升學教育 12:47 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

一對幼稚園教師在任教的幼稚園舉行了一場婚禮，學生做伴娘伴郎，送上最純真祝福。

內地一對幼稚園教師新人，在任教的幼稚園舉行了一場婚禮。所有學生化身為迎親隊、伴娘和伴郎團，舉著迎親牌、抬著小花轎，一同慶祝。有學生的家長指出，兩位老師特意藉活動向孩子們講解相關文化習俗，網民大讚充滿了最純真的祝福。

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綜合《中國新聞網》及內媒報道，浙江寧波一間幼稚園，幼稚園的學生為老師舉行了一場中式婚禮。學生們穿上紅色古裝轎伕服裝化身為迎親隊，舉著高高的迎親牌、抬著小花轎，伴著新郎迎接等待出嫁的老師，新娘子則戴上鳳冠霞帔，等待新郎來接親。

原來這場婚禮兩位老師別出心裁之作，老師發現看到婚禮視頻後，對中式出閣禮十分好奇，於是在老師和家長的協助下，孩子們策劃了這場婚禮，藉活動向孩子們講解相關文化習俗，別具教育意義。

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家長大讚兩位老師十分用心。有家長分享全校學生分工合作傾力準備這場婚禮，負責包喜糖、剪窗花，佈置「新房」，有的騎兒童單車代替的「婚車」，為這場中式婚禮添上濃濃童趣。網民大讚：「好有教育意義」、「這些歡呼才是最誠心誠意的祝福」，更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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