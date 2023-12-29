不倫戀︱奸夫曾揚言娶廣末涼子如今反口　名廚鳥羽周作形象插水餐廳大蝕

▲ 事件峰迴路轉！

在今年6月，日本女星廣末涼子被爆背丈夫「Candle JUNE」井筒順偷食45歲米芝蓮一星已婚大廚鳥羽周作。後來，Candle JUNE又被爆出與公司同事搞不倫戀，成日本以至香港、台灣等地的熱話。

事件近日又有新發展，奸夫鳥羽周作的近況曝光，更傳他與妻子離婚！

【不倫戀】廣末涼子離婚前夕開心血拼 前夫否認收巨額分手費不向姦夫提出索償

鳥羽周作曾揚言娶廣末涼子

在鳥羽周作、廣末涼子的不倫戀曝光後，男方表示已作好準備跟廣末涼子繼續走下去，堅稱要娶對方，並指「我對她到現在為止還是非常認真」。

後來，他在8月接受日媒《週刊文春》訪問時，又有另一個說法，「這次因為我的緣故而造成大家困擾，真的很抱歉。我跟廣末在爆發事件後就連一次都沒有見過面，也不知道未來會變得怎樣。冷靜下來後，我想要跟妻子談談，也想要好好思考孩子們的未來。現在我認真面對料理，回歸初心，要從零開始，只是我現在不方便表示些什麼」。

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鳥羽周作賠上事業與婚姻？

鳥羽周作自被爆出不倫戀後，他曾指餐廳業務大受影響：「預計大概會損失到3億元日幣（約1600萬港元）左右吧，而且還看不到盡頭。原本有約40間公司的客戶，不過有9成都跑掉了。大型企劃也沒了，這5年來賺來的錢也差不多要燒光了。」

他現已辭去名下米芝蓮一星餐廳「sio」的董事職位，改到長野縣的一間舊厝另開新餐廳。

據《週刊文春》報導，他在今年11月已與太太協議離婚，並把孩子撫養權歸給前妻。他就以私人事為由未有多說。

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