升中派位｜升中自行派位心儀中學講明不收推薦信　家長欲照交：會否有反效果？

▲ 升中自行派位，心儀中學講明不收推薦信，家長猶豫是否照交。

【升中派位/升中自行/推薦信】2024學年中一自行分配學位階段將於2024年1月2至16日進行，家長可不受地區限制為子女報讀最多兩所心儀中學，家長需按學校要求提供所需文件，有家長在社交平台群組發問，心儀中學講明不收推薦信，能否照放入申請表提交，她又擔心會帶來反效果。

有家長在facebook群組「全港‧升中一家長互助群組」發文提問，如果心儀中學講明不收推薦信，是否真的可以不交，如果照夾在申請表中提交是否可行，「會唔會有反效果呢？」

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交推薦信或致反效果

帖文引來不少家長網民回應，有人認為，如果學校寫明不收，家長卻強行提交，只會帶來反效果，「唔睇定睇唔明申請資料？定想話俾學校知你係個鍾意show off 嘅家長？」、「何來的自信令你覺得嗰一封推薦信會好有用？都已寫明唔收，都要放入去，人哋未睇內容，已覺得個家長唔識字定專登鍾意唔守規矩」。

有人亦表示，校方在收表時會檢查文件，無用的東西會即場退回。另有家長指，推薦信沒用處，成績才是最實際，如果成績差一點，可以嘗試在面試中突圍而出。

有家長亦提及，近年有另類的學校推薦方式，有些熱門中學有少量「特別表格」供小學派給個別學生報自行，效果等同學校推薦。不過，有特別表格不代表絕大機會收，始終要看面試表現。

升中派位教育局指引

根據教育局指引，申請自行分配學位時，學生需向中學遞交申請表及學校所需資料，例如成績表、獎狀證書、參與課外洽動及社區服務的獎狀或證明。教育局早於2009年已向全港中學發出指引，要求中學不應向小學或學生索取非現成資料，小學毋須提交推薦信，以減輕小學工作量。此外，學生亦毋須填報校內各科的分數或名次。

家長須於2024年1月2至16日，向心儀的兩所中學遞交申請，按學校要求以郵寄或親身遞交等方式申請，亦可透過「中一派位電子平台」（按此連結）遞交申請，如家長已向中學遞交紙本申請表，毋須再透過電子平台重複申請，此舉不會增加獲派該校的機會。

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責任編輯：林愛娜