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2023回顧｜10件歌影視難忘事件　黃子華楊紫瓊梁朝偉締造歷史

娛樂 12:19 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

2023年歌影視回顧。

回顧 2023年，影視界悲喜交集，有票房大賣的港產片，也有具深度及回應社會現象的新晉導演作品。

《毒舌大狀》首齣收過億港片

今年初由黃子華領銜主演的《毒舌大狀》，安排在農曆年檔期上映，縱然並非典型賀歲喜劇類型，但以澎湃劇力以及演員魅力，受到觀眾一致推崇，在口碑效應下愈映愈旺，由今年1月21日大年三十開畫，累積票房約為1.15億，除了成為香港最高收華語電影，也是首部突破億元票房的港產片，締造歷史。

《毒舌大狀》成首齣過億票房港片。

《給十九歲的我》風波

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》，拍攝時間長達十年，紀錄英華女學校重建和學生的成長經歷，原定在今年初上映，但上畫後其中一位受訪同學阿聆向傳媒發長文，指摘英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意向，也不認同校方可作公開放映。

《給十九歲的我》一度備受社會爭議。

事件引起社會爭議，最後片方停止公映，並於退選角逐香港電影金像獎最佳電影，但金像獎大會指無權褫奪任何獲提名影片資格，《給十九歲的我》最終奪最佳電影一獎，惟影片至今未有再作公開放映。

年青新導作品叫座

臨近年尾，有兩套新晉導演作品皆叫好叫座，包括簡君晋執導的《白日之下》，以及卓亦謙執導的《年少日記》，兩片累積票房已衝破2千萬，成績十分理想。

《年少日記》

《白日之下》改編自不同的真實事件，講述記者揭露護老院舍虐老事件，以及院友被侵的醜聞，同時描寫傳媒面對的困境，為觀眾對帶來不少反思。

《年少日記》則講述一道原生家庭而起的成長傷痕，沉重信息隱藏於劇情，也回應了學童輕生的社會現象。

梁朝偉楊紫瓊揚威國際

憑拍港產動作片揚名的楊紫瓊，今年以西片《神奇女俠玩救宇宙》 （Everything Everywhere All at Once），在外地連奪多個女主角獎項，更成為首位華裔奧斯卡影后，同片華裔男演員關繼威亦奪最佳男配角，其母親為香港人，他也拍過港片《無限復活》，跟香港淵源甚深。

此外，影帝梁朝偉今年9月獲「第八十屆威尼斯影展」頒發終身成就獎，由著名導演李安頒獎，成首位華人演員獲此獎。

梁朝偉憑演技再度揚威國際。

劉德華同在9月份獲「第四十八屆多倫多國際電影節」（TIFF）頒發「特別貢獻獎」，以表揚他在電影界的貢獻。兩位影帝相隔近20年，亦再合作新片《金手指》。

女團BLACKPINK掀撲飛潮

流行音樂方面，韓國女團今年舉行《BORN PINK》世界巡迴演出，今年1月於香港亞博舉行3場演出，掀起坊間撲飛潮，因為一票難求，更有樂迷不慎墮入假票騙案，有騙徒最終被警方拘捕。

BLACKPINK演唱會掀撲飛潮。

鄭秀文個唱因病延期

本地歌手方面，天后鄭秀文原在今年7月舉行13場紅館個唱，但她因確診新冠後聲線未能復原，最終決定延期至2024年7月才復辦。

鄭秀文因病取消今年個唱。

天王張學友今年亦開啟世界巡迴，在12月展開紅館跨年演唱會，同樣票房熱賣。

光B現象

今年樂壇頒獎禮，最大的熱話，自是入行超過50年的尹光，因著AI熱潮，成為網民力捧的「光B」，更跟人氣王姜濤、張敬軒等當紅歌星，角逐「叱咤我最喜愛的男歌手」。

樂壇從來需要新鮮感，當樂迷開始接受了新一代偶像上位後，突然有個「光B」現象，為大眾製造了話題，令到世代距離有所拉近。

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宋慧喬X新田真劍佑

今年劇集界，不論亞洲或本地都異常熱鬧。Netflix今年多套日韓劇造成話題，包括宋慧喬主演的《黑暗榮耀》以及迷你劇集《假面女郎》，備受好評，前者亦令宋慧喬擺脫過去花瓶形象，演技受到認同。

此外，Netflix真人版改編動漫劇集《ONE PIECE》及《幽遊白書》亦受到好評，日本已故影星千葉真一26歲兒子新田真劍佑，亦憑前者成為人氣偶像。

《Moving超異能族》大熱

《Moving超異能族》引起追劇潮。

另一串流平台Disney+，今年憑原創韓劇《Moving超異能族》掀起話題，共20集劇集上架後獲得全球激讚，成功刷新多項收視紀綠，被網民譽為韓版《復仇者聯盟》，更令Disney+訂閱人數急升。

《新聞女王》VS《那年盛夏》

本地兩間電視台TVB和ViuTV繼續推出不少劇集刺激收視，ViuTV出品的《那年盛夏我們綻放如花》改編自網上小說，由《手捲煙》導演陳健朗執導，以暗黑和別有喻意主題，成功引起年青觀眾民追捧，在網上造成熱話。

《新聞女王》

至於無綫台慶劇《新聞女王》不惜功本，把宮鬥劇元素搬入現代電視台，多位女主角佘詩曼、李施嬅、高海寧等互相鬥法，既引起觀眾追看，連不少前主播也湊熱鬧討論劇情。

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