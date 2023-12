2023回顧｜10件歌影視難忘事件　黃子華楊紫瓊梁朝偉締造歷史

▲ 2023年歌影視回顧。

回顧 2023年,影視界悲喜交集,有票房大賣的港產片,也有具深度及回應社會現象的新晉導演作品。

《毒舌大狀》首齣收過億港片

今年初由黃子華領銜主演的《毒舌大狀》,安排在農曆年檔期上映,縱然並非典型賀歲喜劇類型,但以澎湃劇力以及演員魅力,受到觀眾一致推崇,在口碑效應下愈映愈旺,由今年1月21日大年三十開畫,累積票房約為1.15億,除了成為香港最高收華語電影,也是首部突破億元票房的港產片,締造歷史。

▲ 《毒舌大狀》成首齣過億票房港片。

《給十九歲的我》風波

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》,拍攝時間長達十年,紀錄英華女學校重建和學生的成長經歷,原定在今年初上映,但上畫後其中一位受訪同學阿聆向傳媒發長文,指摘英華女學校及導演張婉婷未有理會學生意向,也不認同校方可作公開放映。

▲ 《給十九歲的我》一度備受社會爭議。

事件引起社會爭議,最後片方停止公映,並於退選角逐香港電影金像獎最佳電影,但金像獎大會指無權褫奪任何獲提名影片資格,《給十九歲的我》最終奪最佳電影一獎,惟影片至今未有再作公開放映。

年青新導作品叫座

臨近年尾,有兩套新晉導演作品皆叫好叫座,包括簡君晋執導的《白日之下》,以及卓亦謙執導的《年少日記》,兩片累積票房已衝破2千萬,成績十分理想。

▲ 《年少日記》

《白日之下》改編自不同的真實事件,講述記者揭露護老院舍虐老事件,以及院友被侵的醜聞,同時描寫傳媒面對的困境,為觀眾對帶來不少反思。

《年少日記》則講述一道原生家庭而起的成長傷痕,沉重信息隱藏於劇情,也回應了學童輕生的社會現象。

梁朝偉楊紫瓊揚威國際

憑拍港產動作片揚名的楊紫瓊,今年以西片《神奇女俠玩救宇宙》 (Everything Everywhere All at Once),在外地連奪多個女主角獎項,更成為首位華裔奧斯卡影后,同片華裔男演員關繼威亦奪最佳男配角,其母親為香港人,他也拍過港片《無限復活》,跟香港淵源甚深。

此外,影帝梁朝偉今年9月獲「第八十屆威尼斯影展」頒發終身成就獎,由著名導演李安頒獎,成首位華人演員獲此獎。

▲ 梁朝偉憑演技再度揚威國際。

劉德華同在9月份獲「第四十八屆多倫多國際電影節」(TIFF)頒發「特別貢獻獎」,以表揚他在電影界的貢獻。兩位影帝相隔近20年,亦再合作新片《金手指》。

女團BLACKPINK掀撲飛潮

流行音樂方面,韓國女團今年舉行《BORN PINK》世界巡迴演出,今年1月於香港亞博舉行3場演出,掀起坊間撲飛潮,因為一票難求,更有樂迷不慎墮入假票騙案,有騙徒最終被警方拘捕。

▲ BLACKPINK演唱會掀撲飛潮。

鄭秀文個唱因病延期

本地歌手方面,天后鄭秀文原在今年7月舉行13場紅館個唱,但她因確診新冠後聲線未能復原,最終決定延期至2024年7月才復辦。

▲ 鄭秀文因病取消今年個唱。

天王張學友今年亦開啟世界巡迴,在12月展開紅館跨年演唱會,同樣票房熱賣。

光B現象

今年樂壇頒獎禮,最大的熱話,自是入行超過50年的尹光,因著AI熱潮,成為網民力捧的「光B」,更跟人氣王姜濤、張敬軒等當紅歌星,角逐「叱咤我最喜愛的男歌手」。

樂壇從來需要新鮮感,當樂迷開始接受了新一代偶像上位後,突然有個「光B」現象,為大眾製造了話題,令到世代距離有所拉近。

最新影片推介:周秀娜專訪

宋慧喬X新田真劍佑

今年劇集界,不論亞洲或本地都異常熱鬧。Netflix今年多套日韓劇造成話題,包括宋慧喬主演的《黑暗榮耀》以及迷你劇集《假面女郎》,備受好評,前者亦令宋慧喬擺脫過去花瓶形象,演技受到認同。

此外,Netflix真人版改編動漫劇集《ONE PIECE》及《幽遊白書》亦受到好評,日本已故影星千葉真一26歲兒子新田真劍佑,亦憑前者成為人氣偶像。

《Moving超異能族》大熱

▲ 《Moving超異能族》引起追劇潮。

另一串流平台Disney+,今年憑原創韓劇《Moving超異能族》掀起話題,共20集劇集上架後獲得全球激讚,成功刷新多項收視紀綠,被網民譽為韓版《復仇者聯盟》,更令Disney+訂閱人數急升。

《新聞女王》VS《那年盛夏》

本地兩間電視台TVB和ViuTV繼續推出不少劇集刺激收視,ViuTV出品的《那年盛夏我們綻放如花》改編自網上小說,由《手捲煙》導演陳健朗執導,以暗黑和別有喻意主題,成功引起年青觀眾民追捧,在網上造成熱話。

▲ 《新聞女王》

至於無綫台慶劇《新聞女王》不惜功本,把宮鬥劇元素搬入現代電視台,多位女主角佘詩曼、李施嬅、高海寧等互相鬥法,既引起觀眾追看,連不少前主播也湊熱鬧討論劇情。