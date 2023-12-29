深圳山姆︱順豐推山姆購物半日送到香港服務 兩個寄貨途徑+禁運貨品名單

▲ 順豐最近推出「深港半日達」服務，主要針對深圳山姆門店，最快半天送貨到港。

【深圳山姆/山姆超市/山姆運輸/山姆購物】港人北上消費，近期最受歡迎的購物地必定是山姆超市。順豐最近推出「深港半日達」服務，主要針對深圳山姆門店，最快半天送貨到港，方便到深圳山姆購物的港人。

順豐表示，港人在深圳山姆購物後，可以選擇兩種寄件模式：第一種是在深圳山姆購物後，直接到附近的順豐營業網站將物品寄回香港。第二種是在香港直接通過山姆APP線上購物後，將貨品經由順豐深圳指定網站寄往香港。

深圳山姆門市購物後寄順豐方法

港人在深圳山姆購物後，可以步行前往深圳山姆附近的兩個順豐營業站點，包括福田營業站點及龍華營業站點，將物品直接寄到香港屋企。

山姆APP線上購物

港人不用北上，身在香港就可透過山姆App購物，但要填寫順豐指定深圳營業站點，記得要備注自己的聯絡方式。

收貨人：蘇興 手機號：156 0291 4435 地址：廣東省深圳市福田區農林路69號印力中心1樓順豐營業站



2. 在山姆App落完單後，用手機攝像頭或微信掃碼打開順豐「深港半日達」寄件頁面，並填寫聯絡方式及香港的收件資訊。

3. 完成物品申報後，在「申報信息」處從山姆App複製粘貼購物訂單號，以便順豐核對訂單，順豐建議用戶可直接上傳山姆訂單截圖。

4. 順豐收貨後會核對訂單信息，檢查是否符合通關標準，其後打包、攬收，推送短訊給收件人，運輸；待到貨物送貨上門，就可登陸順豐香港App支付運費。

順豐三大食品不能寄

順豐強調，當天11時前順豐攬收成功，半日送達；11時後攬收成功，次日送達。至於那些貨物可以寄？順豐表示，符合海關寄遞要求的商品均可寄遞，但生鮮肉類、冷藏冷凍以及含有肉蛋奶類商品不能寄遞。

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責任編輯：王明芳