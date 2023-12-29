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無牌行醫｜北角中醫離世　兒無牌「承父業」估計月賺$13萬　自製涼茶醫濕疹女客人「中招」

食用安全 14:00 2023/12/29

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涼茶可以醫濕疹？TVB節目《東張西望》日前報道，一名受濕疹問題困擾的女生到北角一間中醫診所治療，該名中醫師為她處方兩支涼茶作藥，惟女生在飲藥後出現月經紊亂，事後揭發原來該名男子並非中醫師，而是「子承父業」涉無牌行醫，向客人處方「涼茶」每劑收費1300元，粗略估計或月賺13萬元。

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女客人Mary（化名）多年受濕疹問題困擾，早前光顧北角一間門外貼有「根治濕疹」字眼的中醫診所，當時對方稱自己醫治濕疹多年，「全個北角都識佢」，詢問Mary病情後，未有進行把脈及舌診就處方兩支疑似「涼茶」，稱飲用一星期後複診，再飲用一個月後便會完全康復。Mary指兩支涼茶要價約1,300元，形容味道似五花茶，但當她欲索取單據及藥單時，對方才表明自己非註冊中醫，所以無法提供收據。

Mary飲用兩天後卻突然月經來潮，更經痛近一個月，以前從沒出現類似情況。《東張》節目組到中醫藥管理委員會網站搜索郭姓醫師的姓名，發現其並非註冊中醫、表列中醫或有限制註冊中醫。

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自爆真正身分

節目組遂安排濕疹同事「放蛇」，只見診所門外貼有「註冊中醫」字眼，而內裡一名年約50歲男子負責看診。男子詢問「放蛇」同事生活習慣及遠距離進行舌診後，就處方兩支疑似中藥涼茶，期間自爆自己並非註冊中醫師，

「我爸爸先係醫生，但佢已經退咗休唔會再面診......雖然我唔係醫生，但我哋喺度做咗30幾年。」

該男子稱父親有多年經驗，現時做法會根據病人徵狀，處方現成煲好的中藥涼茶。而兩支涼茶的樽蓋上寫有「1」和「2」字眼，該男子指要「梅花間竹」地飲用中藥，「飲兩日1，再飲兩日2」。當節目組詢問中藥成分時，他卻支吾其詞：「畀咗你飲得好，你可以出去自己執自己煲......同埋入面有廿幾三十種藥材。」

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中醫師父親已去世 或屬無牌行醫

事後節目組返回中醫診所質問該男子，為何並非註冊中醫師卻私自開藥，對方卻以到藥房買藥作比喻，

「好似你去藥房買感冒藥一樣，嗰個都唔係醫生、藥劑師，佢都係憑佢經驗......」

至於門外貼有「註冊中醫」字眼或會構成誤導，對方就辯解稱只是「見仁見智」，診所內掛有父親的中醫執業證書僅「留作紀念」，而父親2020年已經去世，不過就揚言「爸爸在生時已經咁做（處方涼茶）」。對於處方的涼茶，他就指多年一直沒有出現大問題，不過拒絕透露內裡成分。節目組向衛生署查詢，證實該男子的中醫師父親已去世，兒子的做法亦屬無牌行醫。

中醫徐澤昌指出，單靠外觀及氣味難以得知「涼茶」內裡成分，提醒涼茶主要成分亦為中藥，其實亦有一定藥效，如胡亂飲用中藥或涼茶，有機會加重病情，更有機會對身體產生毒性。徐澤昌又表示中醫師在診斷皮膚疾病時，除了觀察患處之外，亦會進行舌診。

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