星二代尖子｜莫可欣收服方中信全職教女　3招培育15歲餅印女成馬術精英運動員

▲ 方中信和莫可欣的15歲女兒符迦晴成為馬術精英運動員。

現年60歲方中信（原名符力）與1993年港姐冠軍莫可欣於2008年因懷孕結婚，其後誕下女兒符迦晴。轉眼間迦晴已經15歲長得亭亭玉立，最近迦晴被發現在馬會的網站出現，原來她獲選入香港馬術精英計劃（HKEPP），是重點培養的年輕騎手之一，可見她充滿運動細胞，更與媽媽猶如餅印！

最新影片推介：

在香港賽馬會香港馬術精英計劃（HKEPP）的專頁中，列出了香港賽馬會青少年馬術隊包括海外共14位年輕騎手，符迦晴是其中一位獲重點培訓，一眾年輕騎手穿上整齊的馬術隊制服拍照，非常神氣。馬會會為他們提供專業支援和指導，並得到香港體育學院的支持，參加在香港及海外舉行訓練和比賽。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

符迦晴7歲起習騎

據網站資料顯示，符迦晴於7歲開始習騎，主攻馬術三項賽，去年10月曾取得雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第四名（中國香港，以及今年2月雙魚河馬術中心三項賽（HKE80組別）第七（中國香港）。

現年54歲的莫可欣與方中信婚前拍拖12年，從未想過結婚和生育，直到她38歲那年意外懷孕，令兩人大感震驚，莫可欣曾指方中信要花兩星期才能接受事實，但冷靜過後也欣然接受做爸爸，並在入產房前幾日註冊結婚。

▲ 外界都很好奇莫可欣如何收服情場浪子方中信。（IG圖片）

莫可欣3招教女成材

自女兒出生後，方中信繼續往返中港兩地拍戲養家，但已由浪子變成緋聞絕緣體，對女兒寵愛有加。而在瑞士長大、一向性格獨立的莫可欣則辭工做全職媽媽，專心照顧女兒，但仍會抽時間兼顧慧妍雅集的公益工作。莫可欣曾接受訪問談及自己凡事以女兒為先，生活都是團繞著女兒，因她興趣廣泛，課外活動很多。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

方中信莫可欣拒讓女兒入行

莫可欣和方中信相當支持女兒發展興趣，熱愛賽車的方中信也帶過女兒見識汽車，陪伴游泳和溜冰等活動，但他們發現女兒想在馬術界發展時，兩人都大表支持。惟獨兩人反對女兒參加選美和進入娛樂圈，以免受父母名氣影響和感到壓力。

莫可欣坦言女兒的出現，讓她更有耐性，學習了很多。除了培養女兒興趣之外，她亦重點教導女兒要保持謙遜有禮，並訓練她獨立自主，不欲她變成港孩。她曾指女兒擁有很多好朋友，或許與她溫和有禮的性格有關，連教練、老師和家長也曾對她說，迦晴是他們見過最有禮貌的孩子之一，讓兩夫妻感到安慰。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲