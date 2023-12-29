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食用安全︳元朗豬場再爆非洲豬瘟 需銷毀1100頭豬 【拆解食用風險+安全煮食方法】

食用安全 12:39 2023/12/29

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漁農自然護理署（漁護署）昨日（28日）公布，從元朗新田豬場的25頭豬隻中抽取了樣本作檢測，結果發現其中20頭豬隻的樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。漁護署已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知；並將安排銷毀場內全部約1100頭豬隻，銷毀行動預計本星期內開始。據了解，這次事件已經為元朗區近月第4宗非洲豬瘟個案。

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漁護署發言人表示已即時就相關個案通知所有本地豬農，亦會安排人員巡查有關豬場3公里內的8個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，漁護署已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署指暫無收到豬隻有異常情況的報告。漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

發言人又強調非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無須擔心。

事實上，翻查過去漁護署紀錄，元朗區豬場個多月來已爆發過4宗非洲豬瘟，最早一宗發生於11月23日，元朗流浮山豬場至少5頭豬隻的樣本經抽查時發現有有非洲豬瘟；12月9日漁護署人員又於元朗新田豬場發現其中19頭豬隻有非洲豬瘟；12月22日在元朗流浮山豬場發現其中至少4頭豬隻有非洲豬瘟。

甚麼是非洲豬瘟？

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非洲豬瘟不會感染人類

非洲豬瘟不是人畜共患的疾病(即不會感染人類的動物疾病)，故對人類健康並無威脅。非洲豬瘟病毒外面有表面蛋白質，必須與宿主細胞結合才能進入和複製。動物的物種不同，其細胞外面的蛋白質亦有所不同，某些病毒只能附着在若干物種動物的細胞表面。非洲豬瘟病毒便只能附着於並進入豬隻的特定細胞，而非人體細胞。自發現非洲豬瘟的過去一世紀以來，至今沒有證據顯示病毒曾出現變異而引致跨物種傳播並感染人類。

安全食用豬肉3大貼士

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