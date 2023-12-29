香港小姐丨莊子璇參選期間揚言不接受微調　Hilary被發現疑「進化」告別豬膽鼻

▲ 莊子璇（Hilary）告別豬膽鼻？

應屆香港小姐冠軍莊子璇（Hilary）在參選時已負面新聞不斷，除了被爆愛巴結幕後人員「攞着數」，又被指持著自己是大熱兼先後奪兩獎而在一眾佳麗面前擺款。後來，又傳有佳麗不滿賽果，對莊子璇冷嘲熱諷。

身為話題人物的Hilary，日前趁聖誕佳節在社交網派福利，誰不知就惹來整容疑雲！

萬千星輝賀台慶x香港小姐丨莊子璇初任司儀甩漏 麥美恩勉勵師妹：我Day 1都唔好

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

莊子璇告別豬膽鼻？

向來相當識做的Hilary在日前於社交網分享自己身穿白色性感Tube Dress的打卡靚相，向粉絲大派福利，並寫道：「Merry Christmas🎄希望今日大家愛既人都係身邊👨‍👩‍👧‍👦諗住快閃K11 MUSEA一個鐘，點知去廁所都排咗半個鐘😂攝影師: 天氣太凍🥶有啲手震，請見諒！」

有網民發現Hilary有一個「間尺鼻」，而不是以往的「豬膽鼻」，網民留言：「整咗個鼻喎」、「Filter幫你整容？」

最新影片推介：周秀娜專訪

曾揚言不接受微調

Hilary曾在參選期間揚言不接受微調，並在日前受訪時稱「暫時冇打算」。到底是Hilary的化妝技巧有進步、Filter的幫忙？

另外，她早前在《萬千星輝賀台慶》任司儀的表現捱轟，再加上因距離大學畢業尚有半年，而主動向公司提出安排少一些工作，似乎她往後要加把勁急起直追！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R