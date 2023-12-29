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飯戲攻心2丨首條正式預告曝光　鄧麗欣孭巨型魚翅攞正牌「打橫行」

娛樂 12:52 2023/12/29

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熱門 黎淑賢 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

《飯戲攻心2》

2024年賀歲片《飯戲攻心2》內，鄧麗欣（Stephy）飾演的Monica終於同二佬（張繼聰飾）步入結婚階段，而謝君豪今次飾演「魚翅大王」六叔，身為陳氏家族最有錢嘅長輩，更出心出力擔起二佬及Monica的婚禮贊助人。

於是乎設計了一套「魚翅天使」裝給Stephy在婚宴中盛裝出席，即時引起熱話。

飯戲攻心2丨鄧麗欣被陳氏叔伯大罵水性楊花　林明禎魏浚笙王菀之陳湛文陷四角關係

《飯戲攻心2》

Stephy左攝右攝

對於「魚翅天使」，Stephy笑言：「好擔心行路時會不小心撞到人，或是掃跌現場物品，現實中很少有機會可以咁掗拃。」一着起魚翅裝的Stephy於戲外大部分時間左攝右攝，攞正牌「打橫行」，魚翅裝雖重但她都能露出一副從容的樣子。

除了Stephy，戲裡戲外六叔及七叔（蔣志光飾）都忍唔住穿着「魚翅大王」裝束玩下，謝君豪戴上印有魚翅大王的綬帶及穿上魚翅天使翼出場，蔣志光則把魚翅大王發光招牌穿上身，非常招積。

《飯戲攻心2》

王菀之陳湛文金光閃閃

至於王菀之（Ivana）在大喜日子穿起裙褂的造型亦非常吸睛，全身上下掛滿金器，由頭到腳甚至胸前都掛滿數之不盡的金器，所以Ivana登場一刻都行得頗為吃力。

但背後其實是三佬（陳湛文飾）為符合豬女家人（羅蘭和米雪飾）的要求，想看着豬女風風光光出嫁，而落力為她花心機準備的婚禮。Ivana直言這套裙褂是她最愛的戲中造型：「我最愛紅色裙褂的造型，它的剪裁特別，很少見裙褂有綱紗，我們都說電影面世後，大家可能有興趣訂製。最特別是身上的金鐲和金器數量超級多，我們猜測若全部都是真金，是否足以購入一間屋！」

在拍攝豬女及三佬結婚日的場口時，同樣會見到二佬和三佬的突出造型，為襯托Ivana的造型，陳湛文都唔輸蝕，本來就是電競選手的他，將日本著名動漫及遊戲中的黃金聖衣實體化，跟Ivana組成名符其實的「黃金組合」，在眾親戚的祝福下步入婚宴現場。

《飯戲攻心2》

阿聰化身機械人

大家上妝都要花費一定時間，十分辛苦，當中二佬阿聰更為了三佬扮成機械人，着起難以動彈的機械人裝時，相信只得他倆兄弟才會深切感受到對方的舉步艱難，還有身體上的巨大負擔。

阿聰打扮成機械人時要先戴上面罩，再套上大型機械人頭套，休息時都需旁人協助除下大頭套抖氣及休息，雖然看起來威風凜凜，但在拍攝及準備期間都絲毫不容易。

明禎變屍新娘

最後便是明禎扮演由三佬開發嶄新遊戲角色中的「屍新娘」，她的衣着造型頗為性感，雖然服裝單薄，但其實拍攝時正值打風日子，天氣非常翳焗，明禎都表示相當悶熱，加上又要扮作躲避喪屍的追捕，跑來跑去都流了很多汗，她在休息時都要手持小電風扇散熱再投入拍攝。

雖然眾演員各有辛酸，但他們都覺得這是難能可貴的經驗，現實中更不會有這樣的打扮，更開心的是每日都在片場開心歡笑聲度過。

《飯戲攻心2》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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