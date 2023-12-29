親子好去處︱深圳地鐵8號線開通 直達大小梅沙站親子必去6大景點

▲ 有地鐵到，即刻方便好多！

【親子好去處／深圳／大小梅沙／親子遊／短線旅行】被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期，於27日正式開通，最受注目就是大小梅沙站，裡面有不少人氣景點，適合一家大細去遊玩！從羅湖出發到大梅沙站約51分鐘，如果從蓮塘口岸出發到車程更短只需35分鐘，非常方便！TOPick就綜合了大小梅沙6大親子必去景點與大家分享！

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深圳地鐵8號綫二期首趟列車從大梅沙站開出，前往終點小梅沙站。這是深圳首條直達海濱大小梅沙的地鐵綫路，接通既有2號綫、8號綫鹽田路站，新設鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站4座地下站點，全長8.01公里，設計速度為每小時80公里。全綫採用地下隧道，因其穿山跨海，被網民美名為「山海專列」。而地鐵站內以海洋設計，站內有鯨魚主題的藝術品，配合大小梅沙的陽光與海灘！

有「東方夏威夷」美譽

大小梅沙有「東方夏威夷」的美譽，每年都吸引不少旅客，加上附近酒店林立，食住都非常方便，但過去因為交通不變，只能自駕或搭乘巴士前往。不過隨著深圳地鐵8號線正式開通，大家搭地鐵就能直接到達，絕對方便不少，以下是必去的親子6大景點:

▲ 先去鹽田海鮮街醫肚！網上圖片

1.鹽田海鮮街

玩之前當然要先醫肚，沿綫的鹽田墟站步行8分鐘還可達港人北上熱點「鹽田海鮮街」，每個海鮮檔前都擺著海鮮池讓你挑選，只要講得出都可以找到，吸引不少食客，亦是大部分深圳人食海鮮的心水地方，一條街多達十數間海鮮檔，所以事前最好格價。

▲ 大梅沙水清沙幼。網上圖片

2.大梅沙

長達1,800米的沙灘，水清沙幼，非常一家大細遊玩，而且是免費入場，小朋友只是玩沙都可以玩上一整天，大梅沙海濱公園由太陽廣場、月亮廣場、月光花園、陽光走廊及願望塔等部分組成，場內設有動力傘、摩托艇等水上活動，適合大一點的青少年。

▲ 大小梅沙有很多水上活動供玩樂！（網上圖片）

3.小梅沙

不同於免費開放的大梅沙，小梅沙屬收費景區，場內主要由海濱區、小梅沙海洋世界、小梅沙大酒店3大區域組成。海灘上有飛艇衝浪、海天飛傘、非洲滑索、潛水探秘、燒烤場等遊玩設施，配套亦十分完善。要注意的是全新的海洋世界將於2025年才正式開放。

▲ 濱海棧道單車徑，全長達19.5公里，沿途不少打卡位。

4.濱海棧道踩單車

鹽田海濱棧道坐落於深圳市鹽田區的海濱綠道，全長達19.5公里，貫穿中英街古塔公園、沙頭角、鹽田港、大梅沙和小梅沙公園。記者建議可以親子單車遊，整條單車徑沿海而建，風景明媚，有不少打卡位，而且配套充足，有洗手機及飲水機，全程有上斜也有落斜，可以鍛鍊小朋友的毅力，單車可以自行攜帶，也可以租美團共享單車。

▲ 鹽田圖書館。港鐵圖片

5.鹽田圖書館

深圳市鹽田區圖書館坐落在海濱公園棧道，因其外形而有「燈塔圖書館」之稱。圖書館配有玻璃落地窗，令空間變得十分明亮。在這裡閱讀，看著海景閱讀，抬頭則是藍天白雲，寫意非常。值得一提是館內還設有高清天文望遠鏡，親子可在此欣賞繁星點點的夜空。

▲ 海山公園。網上圖片

6.海山公園

海山公園位於鹽田區沙頭角鎮廟公嶺，場內的海山藝術塔借鑒西班牙設計師高迪作品風格建造，公園依山而建，既保留了中國園林的元素，又融合了西方建築風格，吸引不少港人前來打卡。

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責任編輯:陳麗薇