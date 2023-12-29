開心速遞｜姚瑩瑩難忘由袁詠儀引薦入行　克服廣東話拍劇感激貴人相助

▲ 姚瑩瑩希望未來可以挑戰更多元化的角色。(受訪者提供)

喜歡看電視的人，一定不會對姚瑩瑩感到陌生，她是處境喜劇《愛．回家之開心速遞》中的人事部總監「Helen姐」。入行逾28載的她曾拍攝上百部電視劇集，當中不乏令人印象深刻的角色，包括《壹號皇庭V》的女孩趙麗瑩、《尋秦記》的朱姬等。

母語不是廣東話的她，入行後不斷克服語言障礙，演活一個又一個角色。

▲ 姚瑩瑩拍戲以外，是交足功課的好媽媽。(受訪者提供)

姚瑩瑩可說是誤打誤撞入行。她是家中的大家姐，為幫補家計參加新加坡的選美比賽。當時她並無想過要贏，只想和其他參賽者做好朋友。「那時我是參賽者中年紀最小的，大約十七、八歲。最初，我們都會一起去排練、吃飯。」

但自從在準決賽拿下兩個獎項，其他參賽者便開始疏遠她。當時姚瑩瑩悶悶不樂，但退賽又要向公司賠款，最終只好硬着頭皮完成決賽，沒想到居然成為冠軍，她形容整個過程就像發夢一樣。「好多事都是在迷迷糊糊中發生。」

▲ 參演處境喜劇《愛．回家之開心速遞》，飾演人事部總監Helen姐。(受訪者提供)

機緣巧合加入電視台



起初，姚瑩瑩無想過投身娛樂圈。「新加坡選美由私人機構舉辦，不像電視台般可以安排你去拍劇集。」

真正入行始於另一個緣分。姚瑩瑩遠赴美國競逐環球小姐，結識當年香港選美代表袁詠儀。兩人被安排入住同一房間，她說自己只懂英語和普通話，與袁詠儀根本「雞同鴨講」，但在笑料百出的情況下，二人成為好友。

▲ 人事部總監Helen姐與KC角色深入民心。(受訪者提供)

後來，袁詠儀引薦姚瑩瑩到TVB，不諳廣東話的她，最終通過面試。「記得當時添哥（李添勝）跟我試鏡，原先他想找小龍女一角。他笑我說：『記得行位就記唔到對白，記到對白又記唔到行位！』但之後應該是他批准我加入電視台的。」

就這樣，姚瑩瑩參加了1995年的藝員訓練班，畢業後正式簽約成為電視藝員，最初她被安排當《文化廣場》的主持。「當時入去無劇拍，電視台和我簽了約，但又唔知放我去哪組，於是找我做主持。當時望着講稿上的字，根本是它認識我，我不認識它！」

輸在起跑綫，姚瑩瑩只好比其他人付出更多時間，努力在稿件上寫上拼音，趁着空閒時反覆練習。

後來她終有機會參與拍攝《O記實錄》和《壹號皇庭V》，慢慢磨練廣東話，她對自己要求十分嚴格。「我不會講廣東話，亦沒有特權，也要努力去學的。有時講唔到，我會生自己氣。」

直至拍攝《尋秦記》時，她居然可以「一Take過」講完近似古文的對白，連當時飾演呂不韋的郭鋒也不敢相信指：「我以為你會死喺中間（中途NG重來）。」她至今仍十分感激拍攝團隊和演員的耐性，樂意教她讀對白，甚至多花幾倍時間交接工作流程。

▲ 在袁詠儀引薦下，姚瑩瑩加入TVB至今。(受訪者提供)

揣摩角色有訣竅

另外一次的拍攝經歷讓她份外難忘：「記得當時拍《洗冤錄》，我做新抱，Benz雄（許紹雄）飾演我老爺，但我把老爺讀成『老嘢』，我望着Benz雄和咪咪姨（朱咪咪），發現他們居然沒有笑，後來他們才說如果笑出來肯定令我更緊張，一定講唔到。我覺得他們好厲害！」

作為資深演員，姚瑩瑩在《夢想號啟航》節目分享演戲心得，她表示事前準備工夫尤其重要。「每次監製找我做新角色，我都會查問角色的背景，要求對方給些資料我看。譬如做《開心速遞》，我會故意和人事部同事『嗲多兩嘴』，向他們學新東西。人家肯教你是意外收穫！」

未來，她希望可以挑戰更多元化的角色，也希望可以多參與電影拍攝。

▲ 跟兒子到訪北京。(受訪者提供)

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訪問後記

黎穎瑜：瑩瑩是個隨遇而安的人，由當初選美冠軍到參加環球小姐，都是無心插柳，卻打開一道又一道大門。瑩瑩無論戲內、戲外都是個勤奮、認真、有要求，而且交足功課的好媽媽，期待她未來不斷接受新角色的挑戰，繼續為大家帶來好戲！

以上內容摘自香港電台第二台《夢想號啟航》，節目由黎穎瑜主持，逢星期六10am-11am播出，專訪不同領域人士，收集他們實踐及追尋夢想的經驗，分享當中的堅持與智慧。足本重溫：t.rthk.hk/uipt5

作者：林世民